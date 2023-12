12月18日18時30分より生放送される音楽番組『CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP』(TBS系)より、 第2弾出演アーティストが発表された。King & Prince、なにわ男子、Ado、YOASOBI、新しい学校のリーダーズら豪華23組が、今年のヒット曲とクリスマスにふさわしい楽曲を披露する。

【写真】SixTONES、Snow Manも『CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP』第1弾出演アーティスト

12月18日放送の本番組は、いつもより30分早い18時30分より4時間半の生放送。先日発表されたJO1、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、10‐FEET、星野源、Mrs. GREEN APPLEに続き、ヒット曲とクリスマスにふさわしい楽曲を激アツライブする総勢23組のアーティストと楽曲が発表された。

Adoは今年7月期の火曜ドラマ『18/40〜ふたりなら夢も恋も〜』の主題歌「向日葵」、B’zによる楽曲提供曲である「DIGNITY」と大人気アニメのOP主題歌「クラクラ」をテレビ初披露するほか、大ヒット曲「唱」の計4曲をフルサイズで激アツライブ。YOASOBIは「アドベンチャー」をフルサイズでテレビ初披露。この楽曲にぴったりな特別な場所からお届けする。

King & Princeは「I promise」と「なにもの」を、なにわ男子は「Make Up Day」とメンバーの道枝駿佑出演の火曜ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』の主題歌「I Wish」の2曲をクリスマスアレンジメドレーで披露。2グループからの特別なクリスマスプレゼントをお楽しみに。

女性4人組ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズは、今年を代表するヒットソングである「オトナブルー」を、Little Glee Monsterは「今この瞬間を」を、Da‐iCEは「ダンデライオン」をクリスマスSPにふさわしいイルミネーションスポットからお届け。

そして、マカロニえんぴつは「リンジュー・ラヴ」、シャイトープは「ランデヴー」を、三代目J SOUL BROTHERSは「STARS」を、優里は「ビリミリオン」を、緑黄色社会は「サマータイムシンデレラ」をそれぞれ披露する。

BE:FIRSTは「Boom Boom Back」と「Mainstream」をスペシャルメドレーでパフォーマンス。NiziUは「Paradise」を、lNIはパワフルでキレのあるダンスで大人気の「FANFARE」を、&TEAMは1st ALBUM「First Howling : NOW」から「Road Not Taken」を、乃木坂46は「おひとりさま天国」を、櫻坂46は「Start over!」を、SUPER BEAVERは「儚くない」を、Conton Candyは「ファジーネーブル」を披露する。

anoは「ちゅ、多様性。」「涙くん、今日もおはようっ」をメドレーで披露。キタニタツヤはテレビアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」のオープニングテーマ「青のすみか」をフルサイズでクリスマスにぴったりな場所から生中継。

さらに、「名曲ライブ!ライブ!」ではクリスマスの名曲をカバー。Little Glee Monsterが「Santa Clause is Coming To Town」と「恋人がサンタクロース」を、Da-iCEが「We Wish You A Merry Christmas」と「Last Christmas」(Wham!)を披露する。この時期ならではのスペシャルパフォーマンスに期待したい。

大好評の「踊ってみた企画」には44人組ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzが出演。10‐FEETの大ヒット曲「第ゼロ感」、今年4月期の金曜ドラマ『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』の主題歌であるOfficial髭男dismの「TATTOO」、そして世界的にヒットしたYOASOBIの「アイドル」でダンスパフォーマンス。

■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

lNI「FANFARE」

新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」

Ado「クラクラ」「唱」「DIGNITY」「向日葵」

ano「ちゅ、多様性。」「涙くん、今日もおはようっ」

&TEAM「Road Not Taken」

キタニタツヤ「青のすみか」

King & Prince「I promise」「なにもの」

Conton Candy「ファジーネーブル」

櫻坂46「Start over!」

三代目J SOUL BROTHERS「STARS」

JO1「Tiger」

シャイトープ「ランデヴー」

SUPER BEAVER「儚くない」

SixTONES「こっから」「CREAK」

Snow Man「タペストリー」「Dangerholic」

SEKAI NO OWARI「最高到達点」

Da‐iCE「ダンデライオン」

10‐FEET「第ゼロ感」

なにわ男子「Make Up Day」「I Wish」

NiziU「Paradise」

乃木坂46「おひとりさま天国」

BE:FIRST「Boom Boom Back」「Mainstream」

星野源「生命体」「喜劇」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」「Magic」

優里「ビリミリオン」

YOASOBI「アドベンチャー」

Little Glee Monster「今この瞬間を」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

【クリスマスソングカバー企画】

Little Glee Monster「Santa Clause is Coming To Town」「恋人がサンタクロース」

Da-iCE「We Wish You A Merry Christmas」「Last Christmas」(Wham!)

【踊ってみた企画】

s**t kingz「第ゼロ感」(10‐FEET)「TATTOO」(Official髭男dism)「アイドル」(YOASOBI)

『CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP』は、TBS系にて12月18日18時30分放送。