マシュー・グレイ・ギュブラーが『クリミナル・マインド』で稼いだ額は？

『クリミナル・マインド』で15シーズンに渡ってスペンサー・リード役を演じたマシュー・グレイ・ギュブラー。彼が稼いだ額はいったいいくらになるのだろうか?



マシューが稼いだ額は?

2005年の放送開始以来、今なお愛され続けるロングランヒット犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』。当初から人気を集めたキャラクターのひとりスペンサー・リードを演じたマシューは、監督としても作品に貢献したほか、本を執筆したり、時にモデル、時に絵描きとしても活躍してきた。これほど多彩な経歴を持つ彼が、大富豪になったとしても不思議ではない。

『クリミナル・マインド』はシーズン15で降板したマシューだが、それまでほぼ全話に出演。Looperによると当時の出演料は1話あたり15万ドルだったと報告されている。さらにTheListの見積もりでは、これに加えて300〜500万ドルの儲けがあったとみられており、かなりの額を稼いでいたことは疑いようがない。しかも、今後さらなる富を得ることになる可能性があるという。

その理由は15シーズンで終わりを迎えた『クリミナル・マインド』がその2年後にリバイバルという形で復活を遂げたこと。シーズン16にあたる『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション』にはほぼ全キャストがカムバック。マシューの姿はなかったものの今後復帰する可能性があり、そうするとさらに高額な出演料を得ることが予想される。

しかしマシュー自身は出演料を稼ぎ続けることに執着はなさそう。それよりも降板後にできた時間をこれまでやりたかったことに使って人生を楽しんでいるようだ。俳優としての仕事を減らし、オールインワンのウェブサイト「Guberland」を立ち上げ、クリエイティブな精神に磨きをかけているほか、絵本「The Little Kid with Green Hands(原題)」を出版するなど、趣味に多くの時間を費やしているそう。2019年のベストセラー「Rumple Buttercup: A Story of Bananas, Belonging, and Being Yourself(原題)」に続く成功をおさめている。

多方面での輝かしい活躍の結果、彼の純資産は1,000万ドルと推定されているが、今後もマシューは伸び伸びと人生を楽しんでいきそうだ。(海外ドラマNAVI)