¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ê½÷¤È¤ÏÁá¤¯ÊÌ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×È¯¸À¤ËÊ°³´¤Î²áµî¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¤È¤Î¸òºÝÈ¿ÂÐ¤µ¤ì
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê£µ£²¡Ë¡¢Ìðºî·ó¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°£±£±¡¦£µ£°¡Ë¤Ë½Ð±é¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¸µ£Î£È£Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡¢¾®ÌÚ¤¬É×¤È¤Ê¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¡Ê£µ£±¡Ë¤È¸òºÝÅö»þ¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Ê½÷¤È¤ÏÁá¤¯ÊÌ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¿ÀÅÄ¤È¤Î¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¤Ç£±ÌäÌÜ¤Ë¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢£²¿Í¤È¤â¡Ö¡û¡×¤Î»¥¤ò½Ð¤·¤ÆÇ§¤á¤¿¡£¾®ÌÚ¤ÏÉâµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î·è¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Ç¡¢ºÊ¤¬¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö²¶¡¢µ¤¤¬¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë´¶¤¸¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤òÈ¿¾Ê¡£¤³¤³¤Ç¡¢¿ÀÅÄ¤¬²ñÏÃ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£
¿ÀÅÄ¤Ï¡ÖÉ×¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ê½µ´©»ï¡Ë¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢£±ÅÙ¤â»ä¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ê½÷¤È¤ÏÁá¤¯ÊÌ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±ÅÙ¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ°³´¡£ÆüÂ¼¤È¾®ÌÚ¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÊÌ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¾®ÌÚ¤Î¡ËÈ¯¸À¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÊÌ¤ì¤í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡£¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
¾®ÌÚ¤¬¡Ö²¶¡¢·ëº§¤¹¤ëÀ£Á°¤Þ¤ÇÆüÂ¼¤µ¤ó¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿ÀÅÄ¤â¡Ö¤½¤¦¡×¤È¾®ÌÚ¤ÎÈ¯¸À¤ò¹ÎÄê¡£¡Ö²ñ¤¦¤È¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»Ò¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¾®ÌÚ¤Ë¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤è¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤ä¤Ð¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±ü¤µ¤ó¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®ÌÚ¡£¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢à¥Î¡¼¥µ¥¤¥Éá¤ÎÏÂ²òÈ¯¸À¤Ç¤³¤Î¾ì¤ò½ª¤ï¤Ã¤¿¡£