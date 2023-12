アクション映画にひとたびジェイソン・ステイサムが登場すれば、だいたいの危機は単独で解決してくれるものと広く信じられているが、しかしステイサムはアメコミヒーロー役を演じるつもりはないらしい。

極悪テロ組織や巨大ザメもひとりで退治できるステイサムだが、ヒーロー役については「マントやタイツのコスチュームがあんまり好きじゃない」と米に話している。

「僕は80年代のオールドスクール映画が好き。スタローンやアーノルドに憧れるんです。彼らの前の世代なら、スティーブ・マックイーン、ポール・ニューマン、それにイーストウッド」と、昔ながらのアクション映画が大好きだというステイサム。「こういう人たちがマントをつけて、マスクをかぶって、ワイヤーに吊るされてるって姿は想像できないから」。

スタローンといえばマーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズではラヴェジャーズのリーダー、スターホーク/スタカー・オゴルド役を演じたり、また初となるヒーロードラマ「サマリタン」にも主演しているが、スーパーマンやスパイダーマンのようなタイトなスーツ姿で浮世離れしたアクションを披露しているわけではない。主に60年代~80年代のアクション映画にインスパイアされているということを念頭に置けば、ステイサムの選ぶ出演作品のラインナップにも納得だ。

ちなみに一部のファンの間では、まもなくハリウッドで実写映画化されるという日本の漫画の主演にステイサムを希望する声もある。このヒーローのビジュアルやコンセプトを考えれば、ステイサムがサイタマ役を進んで演じることはなさそうだ。

