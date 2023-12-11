¿·À¸DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡¢¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡¦¥íー¥ÉÌò¤Ï¥·¥çー¥ó¡¦¥¬¥ó ¨¡ ¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥ó 1984¡Ù¤Ç¤Ï¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë
¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¯¥é¥°¥ê¥óÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥çー¥ó¡¦¥¬¥ó¤¬¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤¬Åý³ç¤¹¤ë¿·À¸DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡¦¥íー¥ÉÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡¦¥íー¥É¤Ï1987Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢Åö½é¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥êー¥°¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥êー¥°¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î·ëÀ®¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÂ¾¿Í¤Î¿´¤òÁà¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥¦ー¥Þ¥ó 1984¡Ù¡Ê2020¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥çー¥ó¤Ï·»¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤ÎÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¥·¥êー¥º°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£DC±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¡È¶Ë¡É°ÅÞ¡¢½¸·ë¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥Á¤Î¥¦¥£ー¥¼¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¿·À¸DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Ç¤â¥¦¥£ー¥¼¥ëÌò¤òºÆ±é¡¢¤µ¤é¤ËÀïÆ®ÍÑ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÎG.I.¥í¥Ü¥Ã¥ÈÌò¤â±é¤¸¤ë¡£¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡¦¥íー¥É¤ÏÁá¤¯¤â3ÌòÌÜ¤À¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡§¥ì¥¬¥·ー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡¦¥íー¥É¤ÎÂ¸ºß¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£Æ±ºî¤ËËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎDCºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¿·À¸DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Æ±ÍÍ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
DC¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¤Ï¡¢Threads¤Ë¤Æ¡Ö¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡¦¥íー¥É¤ò¥ô¥£¥é¥ó¡Ê°Ìò¡Ë¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤ë¤«¤®¤ê¾¯¡¹Ã±½ã²½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÁÏÂ¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥¿ー¤ÎJ¡¦M¡¦¥Ç¥Þ¥Æ¥¤¥¹¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤Ï·çÅÀ¤¬¤¢¤ë¤·¡Ê½é´ü¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿AI¤ËÁà¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ëº¾µ½»Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿´Í¥¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Áー¥à¤ò°¦¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È±þÅú¤·¡¢¥¬¥ó¤â¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÊ£»¨¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥¦¥©ー¥éー¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡ÈÁ±¤«°¤«¡É¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¼Ô: @jamesgunnThreads¤Ç¸«¤ë
Åê¹Æ¼Ô: @jamesgunnThreads¤Ç¸«¤ë
±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡§¥ì¥¬¥·ー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï2025Ç¯7·î11Æü¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥êー¥Á¥ãー¡¦¥³¥Þ¥ó¥Éー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ï2024Ç¯¤ËÊÆ¹ñÇÛ¿®Í½Äê¤À¡£
Source:The post first appeared on .