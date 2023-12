の人気シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」最終シーズンとなるシーズン5が、2024年1月よりついに撮影を開始するようだ。

ハリウッドのWストライキによって製作に大幅な遅れが生じていたが、いよいよ年明けより本格始動。米によるとスケジュールはまだ流動的であるが、1月の8日か、あるいは5日にも開始される見込みだという。

11月にジム・ホッパー役のデヴィッド・ハーバーが「撮影があるので、2~3日後に(現地に)行く」とように、すでに撮影地アトランタではキャストらが現地入りして準備を行なっている模様。これから脚本の読み合わせも行われるという。

シーズン4のVolume 2が配信された2022年7月から1年以上が空いた。その間、ドラマからはシーズン5への緊張の高まりを予感させるや、を公開するなどして繋いだ。

ハーバーによれば、シーズン5はシーズン4のラスト「丘の上で灰と火煙を見ているシーン」のその後からという。また、「過去のどのシーズンよりもスケールが大きい」とも予告されている。

配信開始時期はまだ不明だが、うまくいけば2024年内にリリースされるかどうか、といったところだろう。

