『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの“ドク”ことクリストファー・ロイドが10日、千葉・幕張メッセで開催中の「東京コミックコンベンション2023」最終日のステージイベントに登壇した。ジェットローラーコースターでのCM撮影も含めてこの30年間で何度も来日しており、昨年の「東京コミコン」にも参加。観客も「ドク〜!」の温かい声援と拍手でロイドの帰還を歓迎した。

【画像】『バック・トゥ・ザ・フューチャー』場面写真

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985年)の当時の思い出を聞かれ、ロイドは「1作目を撮影する直前に徹夜で仕事をしていて、そこにあの有名なテーマ曲を作曲したアラン・シルヴェストリがやって来て『どんな映画になるんだい?』と聞かれたので私も『どんなものになるんだろうね?』という会話をしたのですが、まさかこんなに大ヒットするとは想像もしていませんでした。なので1作目が多くの方々に受け入れられたことが、その後のPart2、Part3を演じていく意欲にもつながりました」と、40年近くも前のことを昨日のことのように語った。

また「良い作品にしてくれたのは脚本家や製作陣のおかげでもあり、私の大親友であり尊敬しているマイケル・J・フォックスのおかげです。彼は勇気とユーモアを併せ持つ、宝物のような人物です」とスタッフへの感謝と共演者への深い敬愛を表した。

俳優として心がけていることについては、「何かのキャラクターになることを非常に愛しているので、脚本をもらうとそれを理解しようし、そのキャラクターがどのように話し、表現し、ふるまうのか、とそのキャラクターの真実を追求するんのです」と話していた。

また、「もし1985年の自分が2023年の今の自分に会いに来たらどんな話をしたいか」聞かれると、「今の時代は非常に不安定で、対立や緊張が高まっている。1985年にはそんなことが無かったのに。今はそんな時代なんだよ、という事を彼に話たいです。でも人はいつでも自分で選択できるんです。より良い時代になるように。これからもより良い時代にするために、誰もが選択できるのです」と、未来への希望を真剣なまなざしで訴え、映画の中のドクのせりふ「Your future is whatever you make it, so make it a good one.(未来は自分で作ることができる、だから良いものにしなさい)」 を生披露。客席からは大感動の拍手が巻き起こった。

最後に「皆さん本当にありがとう!また東京コミコンに来たいし、東京コミコンを心から愛しています。また会いましょう!」と再会を約束して、ステージを後にした。