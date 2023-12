新田真剣佑、「ONE PIECE」シーズン2で「もっと強いゾロを演じる」と意気込み ─ 「東京コミコン2023」グランド・フィナーレでファンに語る

2023年12月8日(金)~12月10日(日)で開催された「」のグランド・フィナーレに、アンバサダーを務めた新田真剣佑が登場した。ドラマ「ONE PIECE」シーズン2への意気込みをファンに直接語った。

夫妻でMCを務めたLiLiCoと小田井涼平の呼び込みにより、会場の歓声に包まれながら颯爽と登場した新田。司会の2人によれば、新田はイベント開催中に寿司の差し入れを届けていたという。気前の良い人柄を褒められると、「いえいえ、僕が握っているわけじゃないですからね」と謙遜する。

好青年然とした振る舞いの新田、なんとここで爆弾発言。セレモニーの冒頭、小田井は妻のLiLiCoから「何か買った?」と聞かれ、「家に帰って怒られるから迂闊に言えないですよ」と戦々恐々に答えていたにもかかわらず、「さっき小田井さんが200万円のフィギュア買ってました」と“チクった”のだ。LiLiCoの前で焦る小田井に会場から笑いが起きる中、Q&Aセッションに移った。

まず初めに俳優として心掛けていることを聞かれた新田は、「(作品を)観てくれる方に楽しんでもらえたら一番ですね」とファン想いな回答。「こうやってお会いした時に、“良かったです”と言われるのが生きがいですね」と感謝を述べた。「最近公開されたものでなくても、“過去作とか良かったです”と言われるとすごく嬉しいです。ありがとうございます」。

2023年の新田といえば、『聖闘士星矢 The Beginning』や「ONE PIECE」など、ハリウッド作品への出演が目立ったが、今後ハリウッドで演じてみたい役はあるのだろうか。少し考えた後、「これまではアクションが結構多めだったので、シリアスな役に挑戦してみたいです」と答えた。「ヒーローじゃない役をやってみたいです」。

思い出深いキャラクターについても尋ねられると、「それぞれあるのですが、アクションに関しては『るろうに剣心』がトップレベルです。すごく楽しかったですし、難しいところもありました」と振り返る。アクションといえば、「ONE PIECE」のゾロ役でも迫真の殺陣を披露していたが、本人いわく「始めたてなので、まだフル(パワー)でいっていない部分がある」とのことだ。

「ONE PIECE」はシーズン2が決定している。2024年からは撮影開始も見込まれているが、新田は「どういったアクションに変わっていくのかも注目です」と予告。来年の抱負として「またゾロ(の撮影)があるので、シーズン2に向けてもっとカッコ良くて強いゾロを演じたいと思います」と意気込んだ。最後は「期待していてください」とファンに向けてメッセージを送り、会場を後にした。

東京コミコン2023 開催概要

会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:00

9 日(土)10:00~20:00

10 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール

※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開

・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)

・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示

・最新技術を使った様々なコンテンツの体験

・海外セレブ俳優との交流

・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

