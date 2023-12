「東京コミコン2023」フィナーレで脳バグ級の共演、夢か現実か？さすがに理解追いつかない観客続出の奇跡ステージ

熱狂の「」が幕を下ろした。最終日となった12月10日、グランドフィナーレにはポム・クレメンティエフ、ダニエル・ローガン、テムエラ・モリソン、エヴァンジェリン・リリー、ナタリア・テナ、C.B.セブルスキー、ユアン・マクレガー、、マッツ・ミケルセン、ベネディクト・カンバーバッチ、クリストファー・ロイドの豪華スターがステージに並んだ。

イベント開始前には、突然ユアン・マクレガーがフロアにゲリラ登場。何か用事があったらしくステージ下を往復で駆け抜けながら客席に手を振ると、絶叫に近い悲鳴がこだました。

いざフィナーレが開始されると、それぞれ颯爽と登場。二度とお目にかかれない貴重なメンバーが次々とステージに揃っていく様は圧巻。それぞれ何か談笑していたり、笑い合ったりとファンにとっては致死量の供給が生で繰り広げられた。詰めかけたファンは、意識を保つのがやっとという思いで、二度とない光景を必死で目に焼き付けた。

一同はそれぞれ「東京コミコン2023」に参加しての感想コメントを求められた。

クリストファー・ロイド「圧倒されました。最高の時間でした。ここに来られて光栄です。近いうち、来年にでも戻ってきたいです。」

ベネディクト・カンバーバッチ「君たちは素晴らしい。とても優しくてゴージャスな皆さん。それからバックステージで支えてくれた運営の皆さんにもお礼を言いたいです。大変な仕事だったと思いますが、素晴らしい働きでした。ありがとう。」

マッツ・ミケルセン「オーケイ!クレイジーな週末でした!この中に、僕とまだ会っていない人はいますか?オーケイ!それじゃあ戻ってくるから!また来るからね!どうもありがとう!最高でした!」

ここでMCのLiLiCoより重大なニュースがあると紹介。ヨーロピアン・フィルム・アカデミー賞でマッツ・ミケルセンが受賞したとの知らせだ。会場が大熱狂で祝うと、隣に立っていたベネディクト・カンバーバッチがマッツ・ミケルセンを抱きしめて祝福した。

「今日、僕がちょっと疲れて見えた理由でもあります!」この間、マイクを持っていなかったミケルセンのために、隣のトム・ヒドルストンがマイクスタンドの役を果たした。

トム・ヒドルストン「みなさん、週末はありがとうございます。その優しさ、熱意、エネルギー。感謝申し上げます。」

ユアン・マクレガー「どうもありがとう!皆さんに会えて素晴らしい時間でした。東京に来るのは最高です。しかもこんなスペシャルなイベントで、たくさんの人たちと。素早かったけど、並外れていました。帰ったら1週間くらい休むけど、またここで会いたいです。アイラブユー、元気でね!」

C.B.セブルスキー「(日本語で)最高だったぁー!(英語で)東京コミコンは毎年来ているけど、今んとこ今年がベスト!みんなの情熱のおかげで、僕がどうして頑張っているかを思い出させてくれました!」

ナタリア・テナ「皆さんの愛しいお顔をたくさん見られて最高に嬉しいです。素晴らしいコスチュームもたくさん見ました。ステージもすごかった。また呼んでね。ありがとう!」

エヴァンジェリン・リリー「(日本語で)日本大好きだよ!ありがとうございまーす!(英語で)ここに来られるのは最高!(再び日本語で)日本大好きだよ!」

続いてはテムエラ・モリソンの番だったが、ポム・クレメンティエフが自分の順番と間違えて発声すると、恥ずかしそうにする。

テムエラ・モリソン「こんなに才能豊かなみんなと同じステージに立てて、とても光栄です。ファンのみんなに、(日本語で)どうもありがとうございます!」

ダニエル・ローガン「(全て日本語で)日本大好き!日本大好き!大阪で会いましょう!ありがとう、ありがとう、ありがとうございます!」

ポム・クレメンティエフ「ハロー!ありがとうみんな!みんなと一緒になることこそ、私がやるべきことを頑張る理由。みんなのエネルギーや愛、素晴らしいお手紙やギフト、絵をありがとう。感激しました。愛しています!」

ステージでは、「大阪コミコン2024」そして「東京コミコン2024」の開催決定がアナウンスされた。「大阪コミコン2024」は5月3日、4日、5日。「東京コミコン2024」の日程は未発表だったが、「多分12月です」とのことだ。

続いて全員豪華すぎて画角に収まりきらないフォトセッションの時間。ベネティクト・カンバーバッチは自らのスマホでも撮影を行った。最後は全員の「一本締め」でイベント終了となった。

ステージでは夢のキャスト同士が談笑しあったり、肩を組んだりする光景が見られた。まさに脳がバグを起こすレベル。結局ステージが終了しても、今自分たちが見たのは現実なのか、それとも何かの幻だったのか、全く実感が湧かないまま、多くの観客が夢見心地、放心状態で少しずつ会場を後にするのだった。

そして取材を行った筆者も、写真を現像しながら「こんな写真は二度と撮れない」と震えたのだった。全100枚、超豪華なフォトギャラリーは次ページより。気に入ったショットを自由に保存いただきたい。

「東京コミコン2023」グランドフィナーレ 写真ギャラリー

東京コミコン2023 開催概要

会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:00

9 日(土)10:00~20:00

10 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール

※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開

・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)

・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示

・最新技術を使った様々なコンテンツの体験

・海外セレブ俳優との交流

・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

