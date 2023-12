映画『ラブ・アクチュアリー』(2003)は、ホリデーシーズンが到来すると見返す人も多いクリスマス・ムービーの定番だ。公開から20年の歳月を経て、監督のリチャード・カーティスは、作品を象徴する“とあるシーン”が、想定していない解釈へと発展したことに驚いたようだ。英にて明かしている。

クリスマス直前のロンドンを舞台に、男女19人それぞれの愛の形を描いた『ラブ・アクチュアリー』。マーク(アンドリュー・リンカーン)は、想いを寄せていたジュリエット(キーラ・ナイトレイ)が自分の親友ピーター(キウェテル・イジョフォー)と結婚してしまった後、せめて気持ちを伝えようと、紙芝居仕立てで愛の言葉をジュリエットに告げる。

この場面は本作のハイライトのひとつだが、ロマンチックで心温まると賞賛するばかりではなく、「ぞっとする」という声もあるようだ。カーティスは、後者の意見を初めて耳にしたときのエピソードを、信じられないという雰囲気で振り返っている。

「ちょっとおかしな話なんですけどね。というのも、7年くらい前に不意打ちをかけられたことを覚えています。インタビューを受けたとき、“あのストーカーのシーンに興味があって”と言われたんですよ。“どのシーンのことですか?”と聞いて、そこで学んだという感じでした。当時、あの作品には賢い人たちがたくさん関わっていましたが、誰もストーカーのシーンだとは思わなかったんですよ。」 Photo by Bank of England https://www.flickr.com/photos/bankofengland/49592704062/ Remixed by THE RIVER

マークはジュリエットの家を訪ねた際、自分が来たことをピーターに悟られないように口止めしたまま、「僕にとって、君は最高」と筆談のように想いを伝える。マークなりの愛の告白だが、受け取り方は人それぞれということだろう。カーティスは、「今と昔では面白さの理由が違うというのなら……この進歩的な世界に、神の恵みがあらんことを」とユーモアまじりに話した。

Source:

The post first appeared on .