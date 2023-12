(MCU)の数多くの映画でペッパー・ポッツ役を演じたグウィネス・パルトロウは、いまだに『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)を観ていないようだ。

米によると、パルトロウはサウジアラビアで開催された紅海映画祭2023のステージに登壇し、「正直なところ、ある時点で(MCU作品を)観るのをやめてしまいました。『エンドゲーム』は観たことがありません」と告白。その理由については、「誰が何なのかを追いきれなくなってしまって。でも、いつかは観るべきでしょうね」と明かした。

パルトロウが言うように、MCUは映画の作品数が多いだけでなく、多くのキャラクターやストーリーが絡み合っているため、いくつかの作品を観賞していないと理解できないケースがしばしばある。また、でドラマシリーズが展開されたことで、物語を追いかけるハードルがさらに高くなった感もあるだろう。

また、パルトロウはMCUの開幕を担った(2008)の製作について、マーベル・スタジオは同作が大ヒットするとは思っていなかったため、当時キャリアが低迷していたロバート・ダウニー・Jr.を主役に起用したのだと語った。また、成功が期待されていなかったがゆえに、毎日、撮影現場で自由に実験することができたのだとも。

「あの映画では、ほとんど全てのシーンが即興でした。朝、ジョン(・ファヴロー監督)のトレーラーでシーンを書いたりして、まるでインディペンデント映画を製作している感じだったんです。映画が大ヒットしたから、そのような作り方はしなくなりましたが。」

ちなみに以前、パルトロウは「アイアンマンがいないのに、なぜペッパー・ポッツが必要なんでしょうか?」とMCUへの復帰をしていた。ここ近年はMCUだけでなく、意図的にスクリーンから遠ざかっているようだ。復帰について質問されると、「絶対にないとは言いません。今やっていることが楽しく、また忙しいですから。ただ、最も信頼している人たちから“ぜひ参加して演じてほしい”と言われたら検討するかもしれません」と答えた。

