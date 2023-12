マーベル・スタジオ作品のロキ役で一躍ブレイクしたトム・ヒドルストン(愛称:トムヒ)が9日、千葉・幕張メッセで開催中の「東京コミックコンベンション2023」のステージイベントに登壇。「ロキポーズ」を披露したほか、ディズニープラスで配信中のドラマシリーズ『ロキ Season2』のラストについての思いも語り、「ロキは旅路の最後で孤独になりましたが、私は孤独ではなかった」とMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)で共演したキャストの名前を片っ端から挙げて感謝するなど、作品やキャラクター、ファンへの深い愛情を示した。

【動画】トム・ヒドルストンがロキの名言を生披露

「東京コミコン」には2018年以来、2回目の参加。冒頭のあいさつでは、「ロキがありがとうと言ってます」と粋な日本語を披露し、会場から拍手喝采を浴びたトムヒ。

2011年公開の映画『マイティ・ソー』で、主人公ソーの血のつながらない弟として初登場したロキ。緑色のコスチュームに大きな角が2本伸びた頭飾りが特徴的だ。トムヒは「はじめてあの角を被ったのは2009年、14年前のことですが、コミックに2次元で描かれていたものが3次元になって、冠のようでもあり、すばらしいデザインだと思いました。これからやるぞ、という所信表明のような気持ちでかぶり、気合が入りました」と振り返った。

その頭飾りは、Season1では「ヘルメット型だったので耳が塞がれて、何も聴こえなくなっていた」と言い、Season2ではそれが改良されたことも明かした。

そして、その角を人差し指で再現するポーズは、今回の東京コミコンで撮影会に参加したファンの間でも人気を呼んでおり、「ここでやってもらえませんか」(MC:小田井淳平)のリクエストに満面の笑みで応えると、再び会場は大歓声に沸いた。

初登場から、「マイティ・ソー」シリーズや「アベンジャーズ」シリーズに登場を重ね、そしてロキが主人公のドラマシリーズもシーズン2まで制作され、ヴィランだったにも関わらず、人気キャラクターとなったロキ。

「ロキを演じるということは私の人生においてもとても意味のあることでした。これだけ長くロキを演じることができたのは、皆さまに愛され、支持されたからです」と自身の俳優人生にとっても大きなターニングポイントになったと話し、「ロキは神ではるけれど非常に複雑で人間的。コンプレックスがあり、遊び心があり、弱いところもあって、チャーミングでもある。多面的なところが人間的で彼の魅力が増している要因だと思います」と思い入れたっぷり。会場からも賛同の拍手が沸き上がっていた。

そして、ドラマシリーズのSeason2のラストについても言及。

「私自身、とても心が動かされるシーンでした。シーズン2の最終話(第6話)で、『 I know what I want, I know what kind of God I need to be, (もうわかってる。どんな神になるべきなのか)』と言った後、ロキは『for you, for all of us.(お前たちのために。我々のために)』と言う。このせりふは、映画『マイティ・ソー』にも出てきた。しかし、意味が全然違っていました。そのシーンを撮影した時、私は、ロキという役を通して14年間かかわった、俳優たち、監督たち、すべての撮影クルーたちのことを思い出しながら演じていました。シーズン2の撮影は、6〜8ヶ月、いや1年半くらいかかっているんですけど、私にとって非常に意味のある撮影だったんです」

そして、トムヒは、共演したソー役のクリス・ヘムズワース、『マイティ・ソー』の監督を務めたケネス・ブラナー、父オーディン役のアンソニー・ホプキンス、「アベンジャーズ」のキャスト、ロバート・ダウニーJr.、クリス・ エヴァンス、マーク・ラファロ、ジェレミー・レナー、スカーレット・ヨハンソン、『ロキ』で共演したオーウェン・ウィルソン、ソフィア・ディ・マルティーノ、ウンミ・モサク、キー・ホイ・クァン、ユージン・コルデロらの名前を挙げ、「ロキの旅路の最後は孤独でしたが、私は決して孤独ではありませんでした」と語ると、心にしみ入るような拍手が会場を包んだ。

MCを務めたアメコミライターの杉山すぴ豊が「ロキを演じたのトム・ヒドルストンさんだったから、ここまで愛されたのでは?」という言葉に、賛同の拍手が起きった会場に、トムヒは「アリガトウゴザイマス」と日本語で返し、さらに大きな拍手が湧いていた。

今回のコミコンには、MCU作品でドクター・ストレンジを演じるベネディクト・カンバーバッチも来日しており、「2010年に一緒に乗馬の練習をして、親しくなったんだけど、最近会っていなかったから、久しぶりにランチに行けてうれしい」とも明かした。カンバーバッチと一緒に食べたのは寿司だったそうで、「ワサビが好きなんです」。

イベントでは、印象に残っているロキの劇中のせりふの数々を生披露したり、MCUキャラクターのコスプレイヤーたちとのフォトセッションでハイタッチしたり、ロキ愛にあふれ、人柄の良さがにじみ出るトムヒの言動に観客も惜しみない拍手を送っていた。

■トム・ヒドルストンが生披露したロキのせりふ

『アベンジャーズ』1作目より、「I am Loki of Asgard, and I am burdened with glorious purpose.(私はロキ。名誉ある目的を担っている)」

『ロキ』シーズン1より、(シルヴィに「ロキをロキたらしめるものは?」を聞かれて)「Independence, authority, style(独立心と権威、そしてスタイルだ)」

『ロキ』シーズン2より、(最後のせりふ)「I know what I want. I know what kind of god I need to be… for you. For all of us.(もうわかってる。どんな神になるべきなのか。お前たちのために。我々のために)」

『マイティ・ソー バトルロイヤル』ラストシーンより、(ソーがどうせいつもの幻惑だろうと「そこにはいないんだろう」と言った後の)「I’m here.(いるよ)」