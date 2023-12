デニーズ全店で、デニーズの食品ブランド「Denny’s Table(デニーズテーブル)」の売れ筋商品を組み合わせた「オリジナルニットバッグ付き福袋」が登場!

人気冷凍食品の「お店のソースで仕込んだデミグラスハンバーグ」「ビーフシチュー」などのほか、デニーズ店舗で使えるドリンクバー無料券などが詰まった、お得で美味しい福袋です☆

デニーズ「オリジナルニットバッグ付き福袋」

販売期間:2023年12月23日(土)〜2024年1月14日(日)

価格・内容:

・3,980円(税込)セット:デミグラスハンバーグ2個、海老ドリア2個、ビーフシチュー2個、コーンスープ2個、ドリンクバー無料券2枚

・5,980円(税込)セット:デミグラスハンバーグ3個、海老ドリア3個、ビーフシチュー3個、コーンスープ3個、オニオンスープ3個、ドリンクバー無料券2枚

※予定数に達し次第、販売終了

デニーズから、デニーズの食品ブランド「Denny’s Table(デニーズテーブル)」の売れ筋商品を組み合わせた「オリジナルニットバッグ付き福袋」が登場。

「Denny’s Table」は“食卓をレストランのように彩る”をコンセプトとする、2022年5月に新たに生まれたデニーズの食品ブランド。

デニーズの店舗を中心に販売がスタートし、各スーパーやオンラインサイトなどへも展開しています。

今回発売される福袋には、「Denny’s Table」の商品の中から、「お店のソースで仕込んだデミグラスハンバーグ」や「ビーフシチュー」など、人気の冷凍食品を組み合わせています。

さらに、デニーズ店舗で使えるドリンクバー無料券2枚が入っているのも嬉しいポイント。

冬の季節にぴったりなオリジナルニットバッグがセットになったお得で美味しい福袋です。

バッグは、オフィスからデニーズにランチに行く時などに使える流行りの”ニットバッグ”です。

「Denny’s Table」の人気商品が詰まった、デニーズの味を自宅で手軽に楽しめる福袋になっています☆

人気の冷凍食品にドリンクバー無料券2枚が入った、ニットバッグ付き福袋。

デニーズの「オリジナルニットバッグ付き福袋」は、2023年12月23日〜2024年1月14日までデニーズ全店にて販売です☆

