(MCU)『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)では、過去シリーズから数多くのキャラクターが復活した。残念ながら実現しなかった再登場もあり、その中には『アメイジング・スパイダーマン』シリーズのグウェン・ステイシーも存在したそうだ。

米の取材では、グウェン役のエマ・ストーンがこの話題に反応。「『ノー・ウェイ・ホーム』の脚本家が、一度はグウェン・ステイシーを登場させようとしたことを認めているのですが、そのアイデアはあなたの元へ届きましたか?」と質問されたストーンは、驚きの表情で「いいえ」と繰り返した。インタビュアーが「グウェン・ステイシーと(MJ役の)クリステン・ダンストをカメオで登場させる計画があったと本に書かれているんです」と説明すると、「そんなの聞いたことがありません。最高ですね、すごいことです。教えてくれてありがとう」とコメントした。

また、「ファンのみなさんがスパイダー・グウェンの実写版を見たがっていますが、いつかやってみたいと思いますか?」との問いには、「オー・マイ・ゴッド、また新しい情報ですね。みんなですか? みんなが?」と再び驚きで反応した。

Emma Stone never heard Gwen Stacy was considered for Spider-Man: No Way Home."Is that true? I have never heard that before. This is awesome. Thank you for telling me." - Phase Zero - MCU (@PhaseZeroCB)