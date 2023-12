「東京コミコン2023」ジョン・ウィック＆ネオ実物衣装が登場、キアヌ・リーブス『ジョン・ウィック』『マトリックス』展示

キアヌ・リーブスの代表作『マトリックス』と『ジョン・ウィック』が「」展示エリアにやってきた。ポップカルチャーを代表するキャラクターでもある救世主ネオと元・殺し屋のジョン・ウィックを写真とともにご覧あれ。

ネオ(キアヌ・リーブス)のコスチューム一式/『マトリックス リローデッド』(2003)

ウォシャウスキー監督のSFアクション『マトリックス リローデッド』で使用されたコスチュームが登場。キアヌ演じる救世主ネオは、シミュレートされたマトリックスの世界内で設定されたシーンでクールなコスチュームを着用した。続編『マトリックス レボリューションズ』(2003)でも同じコスチュームを着用した。

ネオのコスチュームは複数のバージョンが制作され、特定のシーンでのアクションに適した生地が使用された。黒いコスチュームは、縁がかったレンズを特徴とするマイクロレンズ仕様。フルレングスの教会スタイルのテクスチャードウールコート、マンダリンカラーのコットンシャツ、Trafalgar伸縮性ブレースという構成だ。

コートの前部にはくるみボタンが付けられており、襟の内側に4つのポッパー留め具が取り付けられた。後部にはプリーツのディティールも施されている。また襟の下にはスリットが備え付けられ、ハーネスやワイヤーを取り付けることができるようになっている。

ジョン・ウィック(キアヌ・リーブス)スーツ カスタム展示/『ジョン・ウィック』(2014)

キアヌ・リーブスの「ジョン・ウィック」スーツがカスタム展示。オリジナル3ピースアンサンブル、1式のショートカラー付き黒ウールスーツコート、ノッチドラベル、胸に1つと顔に2つのフラップポケット、内側はチャコールシルクの裏地、内側にポケットが3つ付いている。

白いテープには手書きで「Wick Stunt#1」という文字が刻まれている。1式の内側に手書きの「Stunt」ラベルがジッパーフロントクロージャーで保持されたお揃いのズボンも。ブラックのスキニータイとレザーレースアップシューズを合わせ、ディスプレイが完成した。

東京コミコン2023 開催概要

会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:00

9 日(土)10:00~20:00

10 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール

※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開

・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)

・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示

・最新技術を使った様々なコンテンツの体験

・海外セレブ俳優との交流

・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

