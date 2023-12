「東京コミコン2023」ライミ版『スパイダーマン3』スーツと『アイアンマン3』リパルサー実物が展示

「」の展示エリアは今年も豪華だ。ここでは、2007年公開『スパイダーマン3』でが着用したスパイダーマンのコスチュームと、アイアンマンのリパルサーを紹介する。

スパイダーマン(トビー・マグワイア)コスチューム/『スパイダーマン3』(2007)

『スパイダーマン3』のコスチュームは、赤と紺の全身メッシュのジャンプスーツに、ピューターカラーのアップリケのウェブパターンを頭と頭部の赤い部分に貼り付けたもの。ブーツ、手、背中は二重構造となっている。

マスクの口元には通気孔が備え付けられ、通気性もバッチリ。三日月型の2つの目には、スクリーンと真空成形された透明プラスチックレンズが付けられている。マスクの内側は、俳優の顔から型取りした発泡ラテックスパッドがあり、グローブのようにフィットする。

アイアンマン(ロバート・ダウニー・Jr.)リパルサーグローブ/『アイアンマン3』(2013)

展示されているのは、オリジナルのリパルサーグローブ。ナイロンストレッチ生地のグローブに埋め込まれたキャストフォームラテックスで作られ、中央の金属リング付きプラスチックリパルサーが手のひらに差し込まれている。

右の手袋には手の甲に付着したモーションキャプチャのレジストレーションドットが残存している。手袋には、発泡ゴム部品の劣化、撮影時の摩耗も見られる。素材の脆さと衣装の消耗品を考慮すると、スクリーンに手袋が使われた例は稀なことだという。

東京コミコン2023 開催概要

会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:00

9 日(土)10:00~20:00

10 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール

※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開

・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)

・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示

・最新技術を使った様々なコンテンツの体験

・海外セレブ俳優との交流

・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

