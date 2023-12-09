3,100Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖÎÙ¿Í¤¬ºÇ°¡×¤À¤Ã¤¿¡ÄÎÙ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò¡È¹ðÃÎ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÃç²ð¶È¼Ô¤Ë¡ÖÂ»³²Çå½þÀÁµá¡×¤·¤¿·ë²Ì¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬È½Îã²òÀâ¡Û
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÎÎÙ¿Í¤¬¡ÈºÇ°¡É¤Ç¡¢¤·¤«¤âÃç²ð¶È¼Ô¤«¤é¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡ÄÇã¼ç¤ÎÍîÃÀ¤ÈÅÜ¤ê¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÎÙ¿Í¤ÎÂ¸ºß¡É¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç²ð¶È¼Ô¤òÁÊ¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Â»³²Çå½þ¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊÛ¸î»Î¤ÎËÌÂ¼Î¼Åµ»á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÂÏÇ½»Ì±¡×¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿Â»³²Çå½þÀÁµá¤ÏÂÅÅö¤«¡©
¡Ú¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇã¼ç¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡Û
²ÈÂ²¤Ç½»¤à¤¿¤á¤Î¼«Âð¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò3,100Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½»¤ß»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢ÎÙ¼¼¤Î½»Ì±¤Î½÷À¤¬¡¢¥Ù¥é¥ó¥ÀÅù¤ÇÊª²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¤«Êª¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¶«¤Ö¤Î¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤¬Ä¹ÃË¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÏ²¼¤ÇÆÍÁ³ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇäÇã·ÀÌó¤Î¤È¤¤Î½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñÅù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎÙ¼¼¤Î½»Ì±¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãç²ð¶È¼Ô¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ðÃÎµÁÌ³°ãÈ¿¤òÇ§¤áÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÏÁ´³ÛÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²æËý¤·¤Æ2Ç¯¤Û¤Éµï½»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤¬¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åù¤ÎÉÔ¹¬¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë2,950Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎÙ¿Í¤Î½»Ì±¤¬ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎÙ¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉáÄÌ¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¹ØÆþ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ç´Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÊÛ¸î»Î¤Î²òÀâ¡Û
ËÜ·ï¤Ï¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½êÎáÏÂ2Ç¯12·î8ÆüÈ½·è¤Î»öÎã¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇã¼ç¤Ï¡¢Çä¼ç¡ÊÇä¼ç¤Ï¡¢Åö³º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ç¤¹¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
Æ±µï¼¼¤ÎÎÙ¼¼¤Îµï½»¼Ô¤Ë¤è¤ëÁû²»¤ä·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµï½»¼Ô¤¬ÎÙ¼¼¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµï¼¼¤Î¡Ö±£¤ì¤¿¤ëàìáÓ¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢
²þÀµÁ°Ì±Ë¡570¾ò¤ÎàìáÓÃ´ÊÝÀÕÇ¤¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµá¸¢¤Ë´ð¤Å¤¡¢Â»³²¶â¹ç·×1,023Ëü±ß¡ÊÇäÇãÂå¶â3,100Ëü±ß¤Î30¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë930Ëü±ß¤ÈÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ93Ëü±ß¤Î¹ç·×³Û¡Ë¤òÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ÎÂ»³²³Û¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾åµµï¼¼¤¬2,950Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¡ÀÑ¶ËÂ»³²¡Ê¾åµµï¼¼¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ò´Þ¤à¹ØÆþÈñÍÑ¤ÈÇäµÑ¸å¤Î¼ê¼è³ÛÅù¤È¤Îº¹³Û¡¢°ú±ÛÈñÍÑÅù¡Ë451Ëü2,999±ß¡¢¢°Ö¼ÕÎÁ300Ëü±ß¡¢£ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ75Ëü±ß¤Î¹ç·×³Û826Ëü2,999±ß¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢ÎÙ¼¼¤ËÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹½»Ì±¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢²þÀµÁ°Ì±Ë¡570¾ò¤Î¡Ö±£¤ì¤¿àìáÓ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤Ç¤¹¡£
ºÛÈ½½ê¤¬²¼¤·¤¿È½·è¤Ï¡Ä
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¤Þ¤º570¾ò¤Î¡ÖàìáÓ¡×¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÇäÇã¤ÎÌÜÅªÊª¤¬ÄÌ¾ïÊÝÍ¤¹¤Ù¤ÉÊ¼Á¡¦ÀÇ½¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¡¢ÌÜÅªÊª¤ËÊªÍýÅª·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅªÊª¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¾È¤é¤·¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬¤½¤Î»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¿´ÍýÅª¤Ë½½Á´¤Ê»ÈÍÑ¤òÃø¤·¤¯Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ç´Ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á°ìÈÌ¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤Î½ÅÂç¤Ê¿´ÍýÅª·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â´Þ¤à¤È²ò¤µ¤ì¤ë¡×
¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÎÙ¼¼¤Î½»Ì±¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡ÖàìáÓ¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÎÙ¼¼¤Î½»Ì±¡ÊÈ½·èÊ¸¤Ç¤Ï¡ÖC¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖC¤Ï¡¢Ê¿À®23Ç¯º¢¤«¤éÉÑÅÙ¤Ë¤Ï¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¿ôÊ¬¤Ê¤¤¤·10Ê¬ÄøÅÙ¡¢Êª²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¤«Êª¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¶«¤Ö¡¢¥é¥¸¥«¥»¤òÂç²»ÎÌ¤Ç¤«¤±¤ë¡¢ÊÉÅù¤ò¶¯¤¯Ã¡¤¯¡¢ËÜ·ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Îµï½»¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¡¢ÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢C¤ÎÎÙ¼¼¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶¹ð¤Ï¡¢ËÜ·ïµï¼¼¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢À¸³è²»¤òÀÅ¤«¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢³°½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò»Ç¤¦¤Ê¤É¡¢°ìÄêÄøÅÙÀ¸³è¤ä¹ÔÆ°¤ËÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢C¤ÎÂ¸ºß¤ÏËÜ·ïµï¼¼¤Î¹ØÆþ´õË¾¼Ô¡ÊÃç²ð¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ·ïµï¼¼¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤²¿¤é¤«¤Î´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¼Ô¡£°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¤Ë¹ØÆþ¤òÃÇ¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×
¤ÈÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤¬½»Ì±¤ÎÂ¸ºß¤ò¡ÖàìáÓ¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¥ï¥±
Â¾Êý¤Ç¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦C¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ÎÙ¼¼¤Ç¤¢¤ëËÜ·ïµï¼¼¤Îµï½»¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿´ÍýÅª¤Ë°ìÄêÄøÅÙ¤½¤Î»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê3,100Ëü±ß¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ê¸º³Û¡Ê150Ëü±ß¡Ë¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÇäµÑ¤Ç¤¤¿¤³¤ÈÅù¤òÍýÍ³¤Ë¡¢àìáÓ¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ·ïµï¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ÈÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤äÇäµÑÊª·ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊç½¸¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç²ð¶È¼Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡¢C¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÎÂ¸ºß¤Ë´Ø¤·¡¢À®Ìó¤Ë»ê¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ëÅÙ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤â¡¢ÎÙ¼¼¤Ç¤¢¤ëC¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î»ö¼Â¤ä¸¶¹ð¤ÎÉ×¤ÎËÜ·ïµï¼¼Æâ¤Ç¤Î»àË´¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸¶¹ð¤Î¹ØÆþ¤«¤éÌó3Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¸¶¹ð¤Î¹ØÆþ»þ¤ÎÂå¶â3,100Ëü±ß¤«¤é150Ëü±ß¤ò¸º³Û¤·¤¿Âå¶â2,950Ëü±ß¤ÇD¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ·ïµï¼¼¤Î¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤«¤é¹ØÆþ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ·ïµï¼¼¤¬ÆüÅö¤¿¤ê¤Î°¤¤1³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸¶¹ð¤ÎÉ×¤¬ËÜ·ïµï¼¼Æâ¤Ç¼«»à¤·¤¿¤³¤È¤â¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö°Ê¾å¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦C¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ÎÙ¼¼¤Ç¤¢¤ëËÜ·ïµï¼¼¤Îµï½»¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿´ÍýÅª¤Ë°ìÄêÄøÅÙ¤½¤Î»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬¤½¤Î»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¿´ÍýÅª¤Ë½½Á´¤Ê»ÈÍÑ¤òÃø¤·¤¯Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤Î½ÅÂç¤Ê¿´ÍýÅª·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢C¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤êËÜ·ïµï¼¼¤¬ÇäÇã¤ÎÌÜÅªÊª¤È¤·¤ÆÄÌ¾ïÊÝÍ¤¹¤Ù¤ÉÊ¼Á¡¦ÀÇ½¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ì±Ë¡570¾ò¤Î¡ÖàìáÓ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤ª¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÇäµÑ¶â³Û¤¬¹ØÆþ»þ¤è¤ê150Ëü±ß¤Î¸º³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÂå¶â¤Î¸º³Û»öÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ØÆþ¤«¤éÌó3Ç¯¤Î·ÐÇ¯Îô²½¡¢ËÜ·ïµï¼¼¤¬1³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¸¶¹ð¤ÎÉ×¤¬ËÜ·ïµï¼¼Æâ¤Ç¼«»à¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢C¤ÎÂ¸ºß°Ê³°¤Î»öÍ³¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢àìáÓ¤ÈÁêÅö°ø²Ì´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÂ»³²¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶¹ð¤ÎÉ×¤Î¼«»à¤¬C¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÈÁêÅö°ø²Ì´Ø·¸¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¤á¤ë¤ËÂ¤ê¤ë¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¸¶¹ð¤Î¼çÄ¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ì°ø¤È¤¹¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ë¡×
¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÎÙ¿Í¤Î½»Ì±¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤³¤ÎÎÙ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò¸¶°ø¤È¤·¤¿ÇäµÑ²Á³Ê¤Î¸º³Û¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢àìáÓ¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦ÎÙ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Çã¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª¤Ë½ÅÂç¤Ê·ç´Ù¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÙ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çä¼ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÎ¤êÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇäÇã¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÌµÆñ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï2023Ç¯10·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2023Ç¯12·î5ÆüºÆ´Æ½¤ºÑ¡Ë¡£
ËÌÂ¼ Î¼Åµ
ÊÛ¸î»Î
Âç¹¾¡¦ÅÄÃæ¡¦ÂçÂðË¡Î§»öÌ³½ê