楼門

根津駅と千駄木駅から徒歩5分ほどの場所にある「根津神社（ねづじんじゃ）」は、日本武尊（ヤマトタケルノミコト）が1900年余り前に創祀したと伝えられる由緒正しき古社。江戸の大火や関東大震災、東京大空襲をもくぐり抜けた強運の神社として知られ、つつじの名所としても有名です。

江戸中期に五代将軍の徳川綱吉が行った大造営により完成した、本殿・幣殿・拝殿・唐門・西門・透塀・楼門のすべてが現存し、国の重要文化財に指定されています。

★ご利益ポイント：ご利益は災厄除けや邪気払い、縁結びから商売繁盛、学業成就まで多岐にわたり、都内屈指のパワースポットとしても知られています。

★ご利益ポイント：神社のパワースポットといえば、社殿前にある「願掛けカヤの木」。カヤの木にはかつて神の遣いとされる白い蛇が住んでいて、願い事をすると叶えてくれたという言い伝えがあるとか。白蛇の言い伝えにちなんだお守りも用意されています。

★ご利益ポイント：境内社である「乙女稲荷神社」の千本鳥居も有名。くぐり抜けると邪気が祓われるとされています。

色鮮やかな千本鳥居は、映えスポットしても大人気。ずらりと立ち並ぶ鳥居は、願いが叶ったお礼として奉納されたものだそう。

鳥居の先にある「乙女稲荷神社」の御祭神は、倉稲魂命（ウカノミタマノミコト）で、五穀豊穣の神ですが、女神でもあることから女性守護と縁結びのご利益で知られています。最強運スポット「根津神社」で歴史にふれ、パワーチャージ＆恋愛運も底上げしてみてはいかがでしょうか？

■参考記事：「根津神社」は奇跡のパワースポット！ 災厄除け、邪気払い、縁結び、商売繁盛、学業成就など（配信日：2022.10.04）



西永福駅から徒歩7分ほど。駅方面から歩いてくると、南参道にあたるため立派な鳥居がお出迎えしてくれます。こちらの神社が「大宮八幡宮（おおみやはちまんぐう）」です。

現在の境内の敷地はおよそ1万5000坪。都内で3番目の広大な神域を誇るのだとか。応神天皇をお祭りしており、1000年近い歴史を誇る由緒ある神社です。

★ご利益ポイント：ご利益は厄除けと、安産祈願など子育てに関することにあるといわれ、多くの人に親しまれてきました。東京の重心にあることから「東京のへそ」とよばれ、パワースポットとしても人気を集めています。

本殿へのお参りを済ませたら、「大宮八幡宮」にあるさまざまなパワースポットを回ってみましょう。

★ご利益ポイント：写真は南参道沿いにある「幸福撫でがえる石」。大きな石で、形がカエルにそっくり！その名のとおり、なでることで幸せになれるというご利益があるのだとか。

「大宮八幡宮」はエネルギーに満ちあふれたパワースポット。その力にあやかりたいという方は、ぜひ訪れてみてくださいね！

■参考記事：東京のへそ「大宮八幡宮」は厄除けのパワースポット！かわいい御朱印帳や喫茶室も（配信日：2022.10.26）



宮の坂駅から徒歩約5分。閑静な住宅街を抜けた先に「豪徳寺（ごうとくじ）」はあります。豪徳寺は曹洞宗の寺院。そして彦根藩主・井伊家の江戸における菩薩寺となっていて、井伊家ゆかりの文化財を数多く所蔵しているお寺なのです。

まず見えてくるのが立派な造りの山門。圧倒され、一気に厳かな気持ちになります。

「豪徳寺」といえば、招き猫発祥の地であることをご存知でしょうか。その昔、この場所を通りかかった鷹狩り帰りの井伊直孝が、お寺の前にいた猫に手招きされて立ち寄ると突然雷が鳴り始めたのだとか。猫のおかげで雷雨を避けることができた井伊直孝はその幸運に感動。寛永10年（1633）に支援をしたことで「豪徳寺」は復興し、それ以来豪徳寺と井伊家は深い縁で結ばれているというわけです。

★ご利益ポイント：福を招いた猫を「招福猫児（まねきねこ）」とよび、お祭りする招福殿が建てられたのだとか。家内安全、商売繫盛、開運招福を願い、今でも訪れた人がこうやって招き猫を奉納しています。

招福殿に大小さまざまな招き猫がずらりと並ぶ様子は圧巻です。一見の価値あり！

ほかにも「豪徳寺」のみどころはたくさんあります。山門を抜けた先にある三重塔には、十二支の動物たちが装飾されていて、なかには招き猫が何匹か施されているのだとか。ぜひ探してみてくださいね。

「豪徳寺」は招き猫の幸福にふれられ、さらに歴史にもふれられる場所。また、その緑豊かな自然に都会の喧騒を忘れ、心が穏やかになる時間を過ごすことができますよ。

■参考記事：招き猫発祥のお寺「豪徳寺」で雄大な建造物と豊かな自然に癒やされよう（配信日：2022.09.30）

るるぶ&more.からの予約が便利！

▶▶るるぶトラベルの

お得な宿泊予約はコチラ！

新年にオススメ神社

主祭神は五穀豊穣の「倉稲魂命（うかのみたまのみこと）」

三越前駅からすぐ、「コレド日本橋」のすぐ隣にある「福徳神社（ふくとくじんじゃ）」。創建年は不明ですが、貞観年間（859〜876年）にはすでに鎮座していたと伝わっており、当時は福徳稲荷として祭られていたそう。

★ご利益ポイント：江戸時代、宝くじのもととなった富籤（とみくじ）興行を許された数少ない神社だったこと、“福徳”という縁起のよい社名で注目を集めたことから、金運アップ・宝くじ当選のご利益があるとされています。

現在は推し活ブームや人気アイドルが訪れたことで、ライブ、演劇などのチケット当選を祈願する人も増えたようです。

★ご利益ポイント：手水舎で手や口を清めたら社殿へ向かいます。二拝・二拍手・一拝の作法でお参りしたら社殿前にある幸運鈴（神楽鈴）でお祓いをしましょう。三宝の上に、チケット抽選の申込みに使用したスマートフォンなどをのせて、推しを思いながら鈴を振り鳴らして当選を祈願します。

鑑賞券当選を祈る「富籤守」

参詣を済ませたら授与所でお守りを授かりましょう。「福徳神社」では商売繁盛、良縁、交通安全などさまざまなお守りを揃えていますが、推し活にぴったりな当選お守りがあります！

★ご利益ポイント：金運・宝くじ・チケット当選にご利益があるといわれている「富籤守（とみくじまもり）」。幸福と利益が叶うように祈願されています。

小判柄の地紋と芽吹きの絵柄は、持っているだけで幸運を引き寄せてくれそう。チケットが当たった際にはお礼詣りも忘れずに。次こそは推しに会えますように…。

■参考記事：日本橋「福徳神社」で推しのチケット当選祈願！お守りも授かって運気UP♪（配信日：2023.08.26）



東京・永田町にあり“山王さん”の愛称で親しまれている「日枝神社（ひえじんじゃ）」。古くから江戸城の鎮守神として祭られ、現在でも縁結びをはじめ、良縁・仕事運・商売繁盛などのご利益を求めて多くの参拝者が訪れます。

写真手前の「神猿像」は子ザルを抱えた母ザル。奥に見えるのが父ザル

「日枝神社」の神使は、なんと「神猿（まさる）」とよばれる“おサルさん”。社殿の両脇には狛犬ならぬ“狛猿”も安置されています。

★ご利益ポイント：「神猿」の“猿（さる）”という読みから転じて、「魔が去る（さる）」「勝る（まさる）」として魔除けや勝運の信仰を集めてきました。また、音読みが「猿＝縁（えん）」に通じることから商売や恋愛のご縁を運んでくれるとも考えられています。

また、表参道のちょうど反対側にあたる「山王稲荷神社」へ向かう参道には、朱の連なりが美しい千本鳥居が。

★ご利益ポイント：都内には珍しい千本鳥居のうちのひとつで、厳かな雰囲気を感じることができる隠れパワースポットです。

都心の真ん中にありながらもみどころの多い東京屈指の神社「日枝神社」。勝る（まさる）パワーを授かりに、ぜひ一度足を運んでみてくださいね！

■参考記事：赤坂のパワースポット「日枝神社」へ！神猿の“まサル→勝る”パワーで良縁祈願（配信日：2022.10.25）



大師前駅から徒歩約5分のところにある「西新井大師（にしあらいだいし）」。

到着して、まず目にするのは山門。江戸時代後期に建立されたものだそうで、立派な造りに見入ってしまいます。門の左右には金剛力士像がそびえ立ち、その迫力に圧倒されること間違いなしです。

山門を抜けると正面に見えるのが大本堂。荘厳な雰囲気が漂います。西新井大師は正式名称を「五智山遍照院總持寺（ごちさん へんじょういん そうじじ）」という、真言宗豊山派の寺院。「関東三大厄除大師」のひとつで、有名な厄除けスポットなのです。

建立は天長3年（826）。真言宗の開祖である弘法大師がこの地で、当時はやっていた疫病に悩む村人たちを救おうと21日間祈願を行ったのがその起源といわれています。祈願を行った枯れ井戸に清らかな水が湧き、その井戸がお堂の西側にあったことから西新井の地名ができたのだそう。江戸時代には女性の厄除け祈願所としても名を馳せました。

★ご利益ポイント：仕事で成功したい、そんな思いがある方に必ず立ち寄ってもらいたいのが、本堂から向かって右奥にある「出世稲荷」。五穀豊穣の神・稲荷明神が祭られており、商売繁盛や出世のパワースポットとして知られています。

★ご利益ポイント：「弁天堂」には学問、美術の守護神である弁財天が祭られていて、芸道達成、学業成就などのご利益があるそう。

そのほかにも「塩地蔵」や「水洗い地蔵」など、みどころもいっぱい。「西新井大師」でパワーチャージすれば、明日からの活力がみなぎること間違いなしです。ぜひ一度足を運んでみてください。

■参考記事：関東三大厄除大師「西新井大師」でパワーチャージ！みどころやお守りをご紹介（配信日：2022.09.25）



茅葺屋根の山門を通り本堂へ

調布駅からバスで約15分、武蔵野の自然豊かな調布市に位置する「深大寺（じんだいじ）」は、元三大師（がんざんだいし）の厄除けと、縁結びのご利益で知られる都内屈指の古刹です。

本堂の左側に立つ「元三大師堂」。秘仏「元三大師像」は坐像で2m近くもあり、僧侶の姿をした古像として日本最大の大きさ

★ご利益ポイント：手水舎で洗い清めて本堂のご本尊に参拝した後は、秘仏「元三大師像」を安置する、厄除けの由緒ある「元三大師堂」へ向かいます。秘仏とは一般公開されていない仏像のことで、ご開帳のときだけその姿を見ることができます。

元三大師は比叡山の高僧であり、鬼の姿となって人々を疫病から救ったことで、江戸時代にはその姿をしたお札が魔除けとして大流行したそう。毎年3月3・4日には厄除元三大師大祭と縁起だるま市が開かれ、多くの参詣者が訪れます。

参拝後は授与所でおみくじをひいてみます。おみくじの創始者は、何を隠そう元三大師と伝えられています。現代のおみくじは凶よりも吉が多く出るのが主流といわれていますが、元祖元三大師みくじは古来のままに、凶が多いようです。“凶は吉に好転する力を秘めている”とのことでポジティブにとらえるのだそう！

厄除け・縁結びを祈願した後は、豊かな自然に囲まれた「深大寺」の境内をゆっくり周ってみてください。門前のそば屋さんや、隣接する「都立神代植物公園」を巡るのもおすすめですよ。

■参考記事：【深大寺】豊かな自然に囲まれた古刹で縁結び祈願！参道の「鬼太郎茶屋」も訪れたい♪（配信日：2022.07.31）



まだまだ続く！

金運アップに厄除け！ 2026年にお参りしたい神社は？

＞＞＞次ページへ！＞＞＞

るるぶ&more.からの予約が便利！

▶▶るるぶトラベルの

お得な宿泊予約はコチラ！

新年にオススメ神社

拝殿は都心の交差点に位置するとは思えない荘厳さ

「大鳥神社（おおとりじんじゃ）」は、JR目黒駅西口を出て目黒通り沿いを7〜8分ほど下った、山手通りと交差する場所に位置します。この場所に社殿が造営されたのは、大同元年（806）のこと。目黒区内最古の神社でもあります。

大鳥神社の主祭神は、日本武尊（やまとたけるのみこと）。相殿に国常立尊（くにのとこたちのみこと）と弟橘媛命（おとたちばなひめのみこと）が祭られています。

山手通り沿いより境内へ入り立派な鳥居をくぐると、狛犬が出迎えてくれます。正面に拝殿を据え、左側の手水舎でお清めをしてから参拝しましょう。

★ご利益ポイント：拝殿の左手には目黒稲荷神社があり、倉稲魂命（うかのみたまのみこと＝商売繁盛など）、素戔嗚尊（すさのおみこと＝疫病避けなど）、火産巣火神（ほむすびのかみ＝火防開運など）、水速女命（みつはのめのみおと＝安産など）の4柱が祭られています。毎年5月5日の子どもの日には、例祭日の神事が行われます。



多くの人で賑わう酉の市（写真提供：大鳥神社）

11月に行われる酉の市は、江戸時代から続く大鳥神社の主たる行事。浅草の酉の市と並ぶほどの古い歴史をもちます。

「大鳥」から「おおとり」、そして「大取」に繋がることから、商売繁盛のご利益を授けることができるとされています。酉の市では商売繁盛祈願を受けた熊手を授かることができ、毎年商売人が多く訪れます。

緑に囲まれた境内で心を落ち着けて自分と向き合うことのできる「大鳥神社」。良縁、厄除け、商売繁盛、目の病の治癒などのご利益を受けられるといわれているので、ぜひ訪れて、心身を清めてみてください。

■参考記事：【東京・目黒】目黒最古の神社「大鳥神社」のみどころ。江戸時代から続いている酉の市も有名（配信日：2022.11.22）



「富岡八幡宮」は、寛永4年（1627）に、長盛法印によって創建されました。もともと周りが海で、永代嶋という島にあったため、当初は「永代嶋八幡宮」とよばれていましたが、貞享2年（1685）には聖徳太子のお告げに従い、現在の「富岡八幡宮」に改められました。

2月の節分祭では力士や著名人が厄払いの豆をまき、地元の人で賑わいます。また、6月夏越の大祓式では大きな茅の輪が作られ、たくさんの人が災厄を願ってくぐるために訪れるのだとか。

また「富岡八幡宮」では、神前結婚式も挙げられます。身が引き締まる思いで特別な日を過ごせそう。

神輿庫の参道をはさんだ反対側には、力士にちなんだ石碑がたくさん！江戸幕府の許可を得た「勧進相撲」が始めて行われたのが「富岡八幡宮」の境内で、それが発展して今の大相撲になったことから、「富岡八幡宮」は大相撲発祥の地となっています。

中には巨人力士の手形や足形の石碑も。実際に自分の手足と比べてみてくださいね。驚きの大きさです！

★ご利益ポイント：境内には本殿の八幡宮以外にも、「末社」という小さい神社が計17社あります。「永昌五社稲荷神社」には、五穀豊穣や商売繁盛の神様が祀られています。ほかにも学問の神様として知られる天神様や、家内安全・商売繁盛の神様として知られるお酉様など、有名な神様が鎮座している神社がたくさんあるので、ぜひお参りしてみてくださいね。



■参考記事：江戸最大の八幡宮「富岡八幡宮」のみどころ紹介！ 骨董市や「深川八幡祭り」などのイベントも （配信日：2022.10.12）



Spot.10

【鎌倉】鎌倉随一の金運スポット！／銭洗弁財天 宇賀福神社

山の中腹にあるトンネルが入口。お参りはここからスタート

洗うとお金が増えるといわれる銭洗水で有名な「銭洗弁財天 宇賀福神社（ぜにあらいべんざいてん うがふくじんじゃ）」は、鎌倉随一の金運ご利益スポット。巳年の文治元年（1185）巳の月・巳の日に、人頭蛇身の水神・宇賀福神が源頼朝の夢枕に立ち「この地に湧く水で神仏を供養すれば、天下泰平が訪れる」と告げ、そのお告げに従い、源頼朝が社を建てたのが起源とされています。

その後、源頼朝の信仰を受け継いだ鎌倉幕府5代執権・北条時頼が、奥宮の霊水で銭を洗い、一族の繁栄を祈ったことから、「洗うとお金が増えて戻ってくる」という民間信仰に繋がったといわれています。

岩窟のトンネルをくぐると、お清めのための手水舎があります。その先には、ご利益があったという人々が奉納した鳥居がずらりと並ぶ縁起のいい参道が続きます。

★ご利益ポイント：社務所で、ロウソク・線香・お金を洗う際に使用するザルのお参り3点セットを手に入れたら、本社にロウソク、線香をお供えしてお参りします。ロウソクと線香1束で200円、ザルは無料で借りることができます。ロウソクは光を届け、線香は邪気を払ってくれるといわれていて、お参りに欠かせないアイテムです！

★ご利益ポイント：「銭洗弁財天」を祭る奥宮がある岩窟内へ。二礼、二拍手、一礼でお参り後、ザルにお金を入れ、ひしゃくで水をかけて洗いましょう。

洗ったお金は拭いて財布に戻してから、有意義に使うとご利益があるそう！

■参考記事：鎌倉随一の金運スポット！銭洗弁財天の正しいお参り方ご紹介（配信日：2020.03.19）

るるぶ&more.からの予約が便利！

▶▶るるぶトラベルの

お得な宿泊予約はコチラ！

新年にオススメ神社

総檜造りの荘厳な本殿

「寒川神社（さむかわじんじゃ）」は、神奈川県高座郡寒川町を流れる相模川の東側、海老名と茅ヶ崎の間に位置します。最寄り駅はJR宮山駅で、徒歩約5分の距離。古くから関八州（江戸時代の関東8カ国）総鎮護の神、江戸の裏鬼門を守護する神社として信仰を集め、八方除の守護神として知られています。

★ご利益ポイント：八方除とは、地相・家相・方位・日柄・交通・厄年などのすべての厄災を、四方（東・西・南・北）と四隅（北東・北西・南東・南西）のあらゆる方角（八方）から取り除き、福徳開運を招くご神徳です。br />

手水舎で心身を清めたら神門へ。大きな提灯が掲げられた神門には、卯（東）、酉（西）、午（南）、子（北）と方位を表す干支が施されています。神門をくぐり本殿へ向かい、本殿正面で参拝します。八方除のご祈祷を希望する場合は神門の横にある客殿で申し込みます。

★ご利益ポイント：本殿の奥にはご祈祷を受けた人だけが入苑できる「神嶽山神苑（かんたけやましんえん）」があります。本殿の奥に位置する御神域でかつては禁足地であり、寒川神社の創建の起源に深く関わる最も神聖な場所なので、心を落ち着かせ、御神域に入ることへの感謝の気持ちを捧げましょう。

「八方除幸運（はっぽうよけしあわせ）を呼ぶお守り」（写真提供：寒川神社）

参拝に訪れたらお守りも授かりたいですね。

★ご利益ポイント：寒川神社のお守りはあらゆる方角からの災いを除き福徳開運をもたらす寒川大明神のご神徳が込められています。

「八方除幸運（はっぽうよけしあわせ）を呼ぶお守り」は全5色で、袋型とカード型があります。黄色は金運・商売繁盛、水色は成績向上・必勝祈願、赤色は縁結び・家庭円満、紫色は健康回復・身体安全、白色は開運招福・万願成就と、色ごとにお願いが異なるので、自分に合った色を選んでくださいね。

■参考記事：【寒川神社】八方除の守護神に開運祈願。祈祷を受けた人のみ入苑できる神聖な神嶽山神苑も散策♪（配信日：2022.10.17）



江戸時代の山門（仁王門）

鎌倉駅東口から徒歩約3分の近さにある「本覚寺（ほんがくじ）」。鶴岡八幡宮の参道である若宮大路沿いにありながら、静かで落ち着いた時間が流れています。

「本覚寺」は、源頼朝が鎌倉幕府を開いたときに幕府の鎮守として、現在の山門のある場所に「夷堂」を建てたのが始まり。そのあと永享8年（1436）に足利持氏がこの地に寺を建立して寄進し「本覚寺」と名付けられたのです。

分骨堂が格の高さを表している

境内には日蓮上人の遺骨を納めた「本覚寺分骨堂」があります。山梨県にある総本山「身延山久遠寺」への参詣が難しい老人や女性のため、代わりに参拝できるようにと分骨されたもの。これにより現在、日蓮宗の寺院としては“東身延”とよばれるほど、格式の高い寺院となったのです。

そんな「本覚寺」で人気を集めているのが、毎日ギュッと握るとご利益がいただけると人気の「にぎり福」。

★ご利益ポイント：このお守りは、夷堂に祭られている恵比寿神が、商売繁盛や招福、良縁を授けてくれる神様として、古来から親しまれていたことに由来しています。

「愛」、「健」、「財」、「学」、「福」の5種類があり、ひとつひとつ手作りのため同じ顔のものはありません。表情や彩色も微妙に違うので、どれにしようか選ぶのがとっても楽しいですよ。

■参考記事：人気上昇中の鎌倉土産!?ひとつとして“同じものはない”ご利益抜群のお守りが話題（配信日：2020.01.02）



Spot.13

【籠原】運気も気分もアップ！「日本三大厄除け開運大師」／埼玉厄除け開運大師 龍泉寺

「厄除け」と「開運」両方のご利益をいただけることで有名な「埼玉厄除け開運大師 龍泉寺（さいたまやくよけかいうんたいし りゅうせんじ）」。新宿駅からJR湘南新宿ラインで約1時間10分の籠原駅が最寄り駅となります。「日本三大厄除け開運大師」のひとつとして名を馳せ、平安時代には、仏教の真言宗を日本に初めて伝授した弘法大師空海も訪れたとされる由緒正しいお寺です。

「護摩祈願」初穂料5000円〜（御札・ご本尊御朱印込み）

護摩という聖なる炎を使った“護摩祈願”は、古くから天皇や時の権力者が願いを叶えてきたといわれる伝統的な祈祷方法です。

願い事については、日本三大厄除け開運大師のひとつに数えられるお寺ということで、厄除け、方位除け、大開運の御祈願を受ける人が多いようです。

「本尊御朱印」

★ご利益ポイント：“護摩祈願”を受けた参拝者だけが授けられる「本尊御朱印」には、美しい切り絵が施され、とても貴重なもの。ぜひ祈願して拝受しましょう。

厄除け金色大師様と、開運金色大師様をともにお祭りしている「埼玉厄除け開運大師 龍泉寺」ですが、両方のご本尊の名が記されている御朱印は、これだけ。ご利益をいただくためにぜひ手に入れてみて。

■埼玉厄除け開運大師 龍泉寺（さいたまやくよけかいうんたいし りゅうせんじ）

住所：埼玉県熊谷市三ヶ尻3712

TEL：048-532-3432

営業時間：9〜16時

定休日：火曜

■参考記事：“切り絵御朱印”発祥の「埼玉厄除け開運大師 龍泉寺」で、美しすぎる限定御朱印をGET！【熊谷開運旅レポ】（配信日：2022.09.01）



外国人の参拝客も多いきらびやかな社殿

秩父長瀞にある「寶登山神社（ほどさんじんじゃ）」は、世界的なガイドブックで、埼玉県初の一つ星を得た神社。

約1900年前、東国平定で宝登山山頂を目指していた日本武尊（やまとたける）一行が、その途中で山火事の窮地に陥ったとき、どこからともなく現れた白や黒の犬たちが火を消し止め、一行を無事に山頂に案内し姿が見えなくなったんだとか。

この犬たちを“山の神”の使いであろうと思った日本武尊は、この山を「火止山（ほどやま）」と名付けて山頂に神々を祭ったのです。これが「寶登山神社（ほどさんじんじゃ）」の始まりといわれています。

初代の“神武天皇”、山の神”大山祇神”、火の神”火産霊神”の三神が祭られている宝登山山麓にある社殿は、江戸時代末期に建て替えられたもの。ご鎮座1900年記念事業により彩色され、きらびやかな中にも荘厳さのある風格は、星一つに選ばれた要因なのだそう。

神秘的な雰囲気が漂う「奥宮」

頂上の「奥宮」は日本武尊伝説そのものの社で、華麗で荘厳な本社に比べ神秘的な空気が流れています。“スピリチュアルなパワーで心が浄化する”といわれているパワースポットなのです。

★ご利益ポイント：「火止山」は、“平安時代に宝珠が輝き飛翔した”という不可思議な変異から「宝登山」と改められました。文字通り火災盗難などのご利益で知られていましたが、後世、“宝の山に登る”という縁起のよさから金運アップのご利益でも知られるように。



四季折々の絶景も楽しめるのも、「寶登山神社」のポイント。宝登山から見える秩父の街並みや秩父のシンボル・武甲山などの光景は、ずっと見続けても飽きません。癒やしの絶景のなかで、ありがたいご利益を祈願しにぜひお参りしてくださいね。

■参考記事：長瀞の絶景パワースポット「寶登山神社」は都心から90分！週末の1人旅・観光にもピッタリ（配信日：2019.07.20）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、一部「るるぶ＆more.」の過去に掲載した記事、「るるぶDATA」をもとに作成しています。

るるぶ&more.からの予約が便利！

▶▶るるぶトラベルの

お得な宿泊予約はコチラ！

新年にオススメ神社