『DEATH STRANDING』や『メタルギア』シリーズで知られるゲームクリエイター、小島秀夫の知られざる素顔に迫るドキュメンタリー作品『HIDEO KOJIMA:CONNECTING WORLDS』が、2024年春にの「スター」で独占配信開始されることがわかった。

本作は独立スタジオ「KOJIMA PRODUCTIONS」の設立から、『DEATH STRANDING』を完成させるまでの創造過程に迫り、小島の作品を通じて、ゲームを芸術の視点から見つめ、その影響力や可能性を探るドキュメンタリー。出演者には小島のほか、コメンテーターとしてジョージ・ミラー、ギレルモ・デル・トロ、ノーマン・リーダス、ニコラス・ウィンディング・レフン、グライムス 、ウッドキッド、チャーチズ、押井守、三上真司、塚本晋也などが登場。クリエイターやアーティストたちは、小島の素顔をどのように語るのか?



公開された予告編では、ノーマン・リーダスが「まるでウィリー・ウォンカと一緒にチョコレート工場に入る感じだ」と評し、ギレルモ・デル・トロも「ゲームは芸術で、それを仕切る唯一の指揮者は“作家”なんだ」とその創造性を力説。また、小島も「誰もが見たことのないものを作りたい」「人は自分でプロデュースするしかない」と笑顔で語っている。

© 2023 Sony Interactive Entertainment Inc. / KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.

『HIDEO KOJIMA:CONNECTING WORLDS』は2024年春、ディズニープラスのスターで独占配信開始。

