「東京コミコン2023」開幕、マッツ＆ユアン＆トムヒ＆カンバーバッチら来日ゲスト13名いきなりアッセンブル「全員幸せにする」（写真102枚）

年に一度のポップカルチャーの祭典、「」が今年も開催となった。初日となった2023年12月8日(金)、華々しいオープニングセレモニーのステージには、MCの小田井涼平、アンバサダーの新田真剣佑、PR大使の伊織もえ、(株)東京コミックコンベンション代表取締役・胸組光明に加え、ポム・クレメンティエフ、ダニエル・ローガン、テムエラ、モリソン、エヴァンジェリン・リリー、ナタリア・テナ、ミナリマ(MinaLima)のミラフォラ・ミナ&エドゥアルド・リマ、C.B.セブルスキー、ユアン・マクレガー、、マッツ・ミケルセン、ベネディクト・カンバーバッチ、クリストファー・ロイドの来日ゲスト総勢13名がステージにいきなり揃った。

憧れのスターたちの夢の共演が見られるとあって、この日は平日開催にも関わらず来場者が殺到。会場は予定よりも早くオープンすると、ステージ前にはゲストを一目見ようと大勢の来場者が詰めかけた。現地取材にあたっているTHE RIVERがレポートする。(写真102枚)

「東京コミコン2023」オープニングセレモニー

アンバサダーとして登場の新田真剣佑は、「ONE PIECE」のロゴが刻まれたパーカー姿で登場。「思っていたよりも奥にも人がいる!」と来場者数の数に驚き、「本日は楽しんで行ってください。東京コミコン2023、開催いたします!」と開会宣言を行なった。

東京コミックコンベンション代表取締役の胸組光明は、「去年(2022)の幕張でのコミコンは、やはりコロナの問題もあって色々な制限があったが、今回はそれが解けています。本当に好きな形でエンジョイしていただけると思います」と挨拶した。

ステージでは早速来日ゲストが登場。それぞれ一言挨拶と共に、大熱狂の会場に姿を見せた。

ポム・クレメンティエフ:日本に戻ってこられてとても嬉しいです。I love Japan so much! 才能豊かなみなさんの中に加わることができました。みんな、コミコンを楽しんで!

ダニエル・ローガン:(日本語で)ただいまー!ようこそ東京コミコン!

テムエラ・モリソン:(スマホカメラを携えながら登場。入場曲に合わせてハカのダンスを力強く披露。)(日本語で)お元気ですか!こんにちは!

エヴァンジェリン・リリー:(日本語で)こんにちはー!ありがとうございます!(英語で)お招きいただきありがとう!光栄です。みなさんのコスチュームを見るのが楽しみ。東京のホスピタリティは素晴らしい。(日本語で)ありがとう!

ナタリア・テナ:こんにちは!お招きいただきありがとう!素晴らしい街ですね!また後でお会いしましょう。

ミラフォラ・ミナ(ミナリマ):こんにちは!ミナリマのマジックを東京に呼んでくれてありがとう。

エドゥアルド・リマ(ミナリマ):Hello Japan! 呼んでくださってありがとう!

C.B.セブルスキー:(全て日本語で)どーも、どーもー、トーキョー!またお会いできて嬉しいです!今年も楽しみましょー!

ユアン・マクレガー:こんにちは!ハロー!東京に呼んでいただいてすごく興奮しています。どうもありがとう!

トム・ヒドルストン:ハロー。(日本語で)お招きいただき、ありがとうございます。

マッツ・ミケルセン:(日本語で)こんにちは、東京!(英語で)たくさんいますね!クレイジーな週末になるね!全員幸せにしてあげる!ありがとう!

ベネディクト・カンバーバッチ:(日本語で)こんにちは、東京!(英語で)お招きいただき、どうもありがとう。興奮しています。みなさんにお会いできるのが待ちきれません。素晴らしい週末になりますように。(日本語で)お会いできて、嬉しいです!

クリストファー・ロイド:グッド・アフタヌーン。素晴らしい週末になりますように。

登壇者らが揃うと、一同は伝統である鏡割りに挑戦。あちこちで夢の俳優同士が雑談する様子や、小槌を構えてふざけ合ったり、ユアンが樽の中の酒を指で舐めておどけたりと、幻のような光景が繰り広げられたのだった。次ページではたっぷり写真でお届けする。

「東京コミコン2023」オープニングセレモニー 写真ギャラリー1/2

「東京コミコン2023」オープニングセレモニー 写真ギャラリー2/2

東京コミコン2023 開催概要

会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:00

9 日(土)10:00~20:00

10 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール

※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開

・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)

・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示

・最新技術を使った様々なコンテンツの体験

・海外セレブ俳優との交流

・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

