マーベルの誇るヴァンパイア・ハンター、ブレイドがゲーム化される。マーベル・エンターテインメントが、新作ゲーム『Marvel's Blade(原題)』をThe Game Awardsにて発表した。



ブレイドといえば、マーベル・ヒーローの中でも屈指の人気を誇るキャラクター。今回のゲーム版では、人間と吸血鬼の血を引く黒人ヴァンパイア・ハンターであるエリック・ブルックス/ブレイドが、吸血鬼の出現で混乱に陥ったパリの中心部で戦うことになる。その土地に住む人々は、夜中になると屋内に避難し、じっと朝を待つことしかできなくなっていた……。

開発を担当するのは、『DEATHLOOP』や『Dishonored』シリーズを手がけたArkane Studios。マーベル・エンターテインメントのゲーム部門・Marvel Gamesと、同2作を手がけたBethesda Softworksとのタッグを組み、オリジナルストーリーの三人称目線・シングルプレイヤー作品として製作するという。

Arkane Studiosのゲーム・ディレクターであるディンガ・バカバは、「複数のルーツを持つ子どものひとりとして、私はブレイドに特別なつながりを感じていました。このキャラクターを独自に解釈することは私にとっての夢であり、我々のチームが情熱を持って取り組むチャレンジです」との声明を発表。自身の故郷であるパリを舞台に、プレイヤーにブレイドとしての体験を提供できることに対する喜びを語った。

アート・ディレクターのセバスティエン・ミトンは、「トレンチコートから象徴的なサングラスまで、ブレイドはスマートかつスタイリッシュ、また活動的なキャラクターです。このプロジェクトは、Arkaneのアートスタイルをより現代的で大胆なものにする絶好の機会。私たちの仕事の本質は、インパクトのあるアイデアと革新的なノウハウの接点にあります」とコメントしている。

なお、ブレイドが単独ゲーム化されるのは、ウェズリー・スナイプス版の映画『ブレイド』2部作に連動した『Blade(原題)』(2000)と『Blade II(2002)以来。では、マハーシャラ・アリ主演の映画版『ブレイド(原題)』も進行中だが、今回のゲームとは関わりをもたないとみられる。

ゲーム『Marvel's Blade(原題)』の発売時期は未定。

