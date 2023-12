(MCU)『デッドプール3(仮題)』は、全米映画俳優組合のストライキ終了後にロンドンで撮影が再開されたものの、まもなく撮影現場の写真がする事態に見舞われた。これを受けて、主演・製作のライアン・レイノルズがエンターテイナー精神を発揮し、偽リーク画像をX(旧Twitter)に続々と投稿している。

本作は、旧20世紀フォックス製作による『デッドプール』シリーズがMCUに初参戦を果たす記念碑的な作品。デッドプール役を再演するライアンに加え、ウルヴァリン/ローガン役でヒュー・ジャックマンも復活を果たす。大きな期待がかかった第3作だけに、製作側としてはネタバレを避けたいはずだが、リーク写真ではサプライズになるはずだったと思われる事柄が捉えられており、レイノルズも「リーク写真の拡散を控えてほしい」とInstagramにて。

その一方、ライアンは自身のXアカウントに偽のリーク画像を投稿。そこには、ジャックマンとスタントダブルたちがプレデターと深刻な様子で話し合いをしている姿が写っていた。

「『デッドプール』はリークから始まったから僕も参加するよ。でも、“『デッドプール』のリーク”というフレーズを使いすぎないでね。『デッドプール』のリークや『デッドプール』のネタバレ、または『デッドプール』のスクープを探している人がいたら、検索結果が台無しになるかもしれないから。 #DeadpoolLeaks #DeadpoolSpoiler #DeadpoolScoop」

