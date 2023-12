今をときめくが、あのウィリー・ウォンカの若き日を演じる。映画は、ロアルド・ダールの名作『チョコレート工場の秘密』を原案とした、まったく新しいオリジナル・ストーリーだ。過去の映画版のリメイクでもなければ、いわゆる前日譚でもない。

もっともシャラメ自身、『チョコレート工場の秘密』を再映画化するという本作の企画には当初懐疑的だったようだ。英の取材では、「リメイクだと聞くと、僕もオリジナルのキャラクターや大好きな作品を大切に思うものです。“正当で価値ある物語か、それとも利己的な金目当ての作品なのか?”と、懐疑心で眉をひそめます」と語った。

その疑問をたちまち解消したのは、脚本の冒頭にあった、本作のオープニングナンバー「Hat Full of Dreams」だったという。シャラメは「まだ音楽はついていなかったけれど、歌詞がとてもよかったんです」と第一印象を振り返る。

「若いウィリーを歌った曲なんですが、以前の映画2本のような、クレイジーでシニカル、どこか無感情でぶっ飛んだウィリーとは明らかに違っていました。希望にあふれ、若々しく野心的で、“ノー”という答えを受け入れない、ちょっとナイーブなウィリー。とても巧いと思いました。」

本作で軽やかに歌い踊ってみせるシャラメは、「もともとミュージカルが大好きで、歌とダンスも大好き。フレッド・アステアの古い映画も、ジーン・ワイルダー版の『夢のチョコレート工場』(1971)も大好きでした」と話す。しかし、このような役柄を積極的に求めていたわけではなかったようだ。

「今回のようなチャンスがあるとは思ってもみませんでした。だけど、ポール・キングが監督だと聞けば断るわけにはいかないから。」

映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』は2023年12月8日(金)公開。

