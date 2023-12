「The Game Awards 2023(以下、TGA 2023)」の司会、エグゼクティブプロデューサーのジェフ・キーリー氏が7日にエックスを更新。アトラスが2024年に発売を予定している完全新作ファンタジーRPG『メタファー:リファンタジオ』について投稿した。

「TGA」は毎年12月にアメリカで行われているビデオゲームの式典で、去年の12月から今年の11月までの1年のあいだに発売されたビデオゲームの中から最も優れた1本を決めるGOTY(Game of the Year)の発表が目玉となっている。日本では明日の12月8日9時15分ごろからYouTubeやニコニコ動画でも配信。

本式典はGOTYの発表以外にも、新規タイトル・既存タイトルの新情報が出ることもあるが、ジェフ・キーリー氏は今回の投稿で「Atlus_West have something to show for Metaphor: ReFantazio at TheGameAwards(アトラスは The Game Awardsで『メタファー:リファンタジオ』について何かを披露します)」と発言。

作品を心待ちにしているファンから「素晴らしい」「このゲームが待ちきれない」「とても興奮しています」など、熱い返信が集まっていた。

『メタファー:リファンタジオ』は、2024年発売予定。

