「東京コミコン2023」豪華来日ゲスト全員まとめ

豪華来日ゲストと共に開催される年に一度のポップカルチャーの祭典「」が、いよいよ12月8日(金)~10日(日)にやってくる。

今年の来日ゲストは超豪華。誰もが知るスーパースターから、会えて嬉しい素敵なゲストまで。この記事では、「東京コミコン2023」に登場する全ゲストをおさらいしよう。オススメの記事もピックアップ。読めば来日がもっと楽しみになるはずだ。

エヴァンジェリン・リリー

人気ドラマ作品「LOST」だけでなく大作映画での主演やヒロインとしても活躍する大人気俳優。マーベル『アントマン』シリーズのワスプ/ホープ・ヴァン・ダイン役でお馴染みだ。ほか、『ハート・ロッカー』『リアル・スティール』などにも出演。

クリストファー・ロイド

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのドク役として世界中で大人気のレジェンド俳優。ドラマ「マンダロリアン」シーズン3への出演も話題に。昨年の東京コミコン2022開催時も来日し、数多くのファンが駆けつけた。

マッツ・ミケルセン

言わずと知れた“北欧の至宝”。『007/カジノ・ロワイヤル』「ハンニバル」『ドクター・ストレンジ』『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』『アナザーラウンド』などで世界を魅了する。過去には東京コミコン2017と、今年(2023年)5月に開催された大阪コミコン2023にも来場。数多くのファンが殺到した。日本のコミコンには嬉しい3度目の登場となる。

ポム・クレメンティエフ

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズや『ミッション:インポッシブル デッドレコニング PART ONE』で活躍のポム・クレメンティエフは、昨年の東京コミコン2022開催時に一度は来日が決定したものの、撮影スケジュールの都合で残念ながら来日中止となっていた。今回はファン待望の初参加。

テムエラ・モリソン

『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』ジャンゴ・フェット役。モリソンはドラマ「ボバ・フェット/The Book of Boba Fett」でボバ役を演じた。『アクアマン』 トム・カリー役も印象的。

ダニエル・ローガン

『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』(2002)で子供時代のボバを演じた。東京コミコンの“セレブ親善大使”も務めており、当イベントへの参加は最多。

ユアン・マクレガー

『スター・ウォーズ』オビ=ワン・ケノービ役など名作・大作映画やドラマで活躍。2013年にはチャリティー活動と演劇への貢献が評価され、大英帝国勲章も受賞している。

ベネディクト・カンバーバッチ

マーベル作品『ドクター・ストレンジ』シリーズや、ドラマ「SHERLOCK」などで大活躍。英国アカデミー賞や、2度にわたるアカデミー主演男優賞へのノミネート、そしてブロードキャスティング・プレス・アワードをはじめとした数々の受賞歴をもつ実力派俳優。日本国内でも絶大な人気を誇る。

「ロキ」のロキ役でお馴染み。『ミッドナイト・イン・パリ』『キングコング:髑髏島の巨神』などでも活躍。東京コミコンへの参加は2018年開催以来。

ナタリア・テナ

『ハリー・ポッター』シリーズのニンファドーラ・トンクス役や、「ゲーム・オブ・スローンズ」オシャ役などで知られる。直近では、『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023)でカティア役を演じている。 映画やドラマ、舞台への出演だけでなく、インディーズバンド「Molotov Jukebox」でヴォーカルやアコーディオンを務めるなど、アーティストとしての一面もある多彩な俳優。

アンバサダー:新田真剣佑

『るろうに剣心 最終章 The Final』や『鋼の錬金術師』シリーズなど日本の漫画実写作品でも活躍したのち、『聖闘士星矢 The Beginning』や、話題の「ONE PIECE」ゾロ役で海外でも活躍。国内外で人気を誇るスターだ。

「東京コミコン2023」について、ステージスケジュールや出展ブース、フードエリアなどをまとめ情報は以下のページにて。2023年12月8日(金)~10日(日)幕張メッセにて開催。

