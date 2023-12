(MCU)『デッドプール3』の撮影現場からいくつかの撮影写真がリークしていることについて、デッドプール/ウェイド・ウィルソン役で主演のライアン・レイノルズが拡散を控えるよう呼びかけた。

『デッドプール3』は、旧20世紀フォックスで展開された『X-MEN』ユニバースの人気ヒーローたちが初めてMCUに合流する作品。レイノルズがデッドプール役を続投するほか、ウルヴァリン/ローガン役のヒュー・ジャックマンも復活を果たすとあって大きな注目を浴びている。

撮影現場からは、サプライズ登場になると見られる物事をカメラに収めたリーク写真がいくつか流出。一部のウェブサイトやSNSアカウントで既に拡散される事態となっている。これを受けレイノルズは自身のInstagramのストーリー機能で、映画のサプライズを守るために次のような呼びかけを行った。

「劇場映画において、“サプライズ”はその魔法の一部です。僕たちにとって、『デッドプール』新作映画を、リアルで自然な環境で撮影することは重要なことです。屋内でデジタル撮影するのでなく、特撮でやっています。望遠レンズによってサプライズが外部に漏れ続けていて、みんなにとって困難な状況が出来上がってしまっています。

一部のウェブサイトやソーシャル・チャンネルは、まだ準備ができていない画像を公開するのをお控えいただければ幸いです。この映画は、観客の喜びのために作られるものです。僕たちの一番の望みは、完成版の映画と大スクリーンのために、その魔法をできる限り取っておくことです。皆さんがネタバレを投稿するのは、それだけ楽しみにしていただいているから、ということもあるのでしょう。これは現実世界の問題ではないと思いますし、“嬉しい悩み”の範疇であることは理解しています。

僕は本作の制作が大好きです。」

共演のヒュー・ジャックマンもこの投稿を引用し、文章内“DEADPOOL”の部分を打ち消した上で「彼が何か言っているが、これは『ウルヴァリン』の新作映画だ」と張り合った。

@thehughjackman

MCU作品は先のハリウッドストライキで公開予定に大きな影響が生じ、2024年に予定される劇場公開作はこの『デッドプール3』のみ。別ユニバース合流作とあって様々なサプライズが期待されている。監督は『フリー・ガイ』などのショーン・レヴィ。2024年7月26日US公開予定。

Deadpool began with a leak. So I’m joining in. But PLEASE don’t overuse the phrase, “Deadpool Leaks” because it might screw up search results if anyone is looking for Deadpool leaks or Deadpool spoilers or perhaps, Deadpool Scoops. - Ryan Reynolds (@VancityReynolds)