“北欧の至宝”マッツ・ミケルセンの20年前の若き姿が拝める貴重な海外ドラマ「Unit One」が、2024年初夏に「アクションチャンネル」にて日本で初放送されることが決定した。

(C) DR 2000 all rights reserved

「Unit One」は、デンマーク警察の特殊部隊チームが殺人や誘拐などの数々の事件を捜査していくクライムドラマで、全4シーズンが放送された人気シリーズ。デンマークの放送局DR1で2000年に放送が始まると、各エピソードの平均視聴者数が150万人を超える大ヒットとなり、2002年にはデンマークのテレビシリーズとしては初めて国際エミー賞のドラマ・シリーズ部門で作品賞を受賞した。

(C) DR 2000 all rights reserved

マッツ・ミケルセンが演じるのは、特殊部隊チームのメンバーのアラン・フィッシャー。衝動的で乱暴な面がありながらも優秀なチームの一員として活躍する役どころだ。本作でマッツ・ミケルセンは2002年のデンマークのテレビ賞Copenhagen TV Festivalで最優秀男優賞を受賞。また、シーズン3には兄のラース・ミケルセンがゲスト出演しており、夢の兄弟共演が実現しているところも見どころ。

「アクションチャンネル」は欧米を中心に世界中から厳選したアクションドラマを24時間オンエアしている日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル。スカパー!、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビで視聴できる。

「Unit One」は2024年初夏、放送。

The post first appeared on .