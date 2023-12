人気SFコミック 『ORIGIN＜オリジン＞』ハリウッド映画化決定、『ニュー・ミュータント』監督がプロデュースへ

第22回文化庁メディア芸術祭マンガ部門で大賞を受賞したことなどで知られるBoichiによる人気SFコミック 『ORIGIN<オリジン>』 のハリウッド実写化が決定した。

『ORIGIN<オリジン>』 は西暦2048年の東京を舞台に、夜な夜な人間を襲い虐殺する 「人間ではないもの」と、それらを狩る謎の存在・オリジン との戦いを描いた、SFバイオレンスアクション作品。講談社・ヤングマガジンにて、2016年から2019年まで連載された(全10巻)。

著者のBoichiは、SF、アクション、グルメなど、幅広い分野のストーリーを緻密な絵で描く “稀代の絵師” として知られ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなどにも多くのファンを持つ大人気漫画家。代表作には『サンケンロック』(少年画報社)、『ORIGIN』(講談社)、『Boichi作品集 HOTEL』(講談社)、『ラキア』(講談社)、『Dr. STONE』(集英社)、『wallman』(集英社)、『テラフォーマーズ外伝 アシモフ』(集英社)などがある。

製作は、『ハッピーエンドが書けるまで』(2012)や『きっと星のせいじゃない』(2014) 『ニュー・ミュータント』(2020)などで監督を務めたジョシュ・ブーンと『バーバリアン』(2022)などでエグゼクティブ・プロデューサーを務めたダニー・チャン氏、『ミッドナイト・スペシャル』(2016)でプロデューサー、脚本を務めたダリウス・シャミール氏らが立ち上げた制作会社、Majestic LTD。原作コミックの出版元である講談社は、共同プロデューサーとして加わることになる。

Majestic LTDの代表ダリウス・シャミールは、発表に際し以下のようにコメントしている。「原作者であるBoichi先生、そしてパートナーである講談社と共に 『ORIGIN』の実写化に取り組めることを誇りに思います。このプロジェクトは、世界中のファンにとって忘れられない体験になるだけではなく、日本のマンガとハリウッドの関係を再定義するようなもの素晴らしいものになると確信しています」。

また、講談社ライツ・メディアビジネス局長の高見洋平も「“Inspire Impossible Stories”= “おもしろくて、ためになる”という理念が表すように、私たちは常に、これまで語られたことがない新たな物語を世界中の人々に届けることを目指しています」とコメント。「Boichi先生が創り出した『ORIGIN』という物語を、実写映像という新たな形で世界中の観客に届けられる日を待ち遠しく思っています」と述べた。

