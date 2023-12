日本でスマッシュヒットを記録した『ヘレディタリー/継承』『ミッドサマー』のアリ・アスター監督と『ジョーカー』のホアキン・フェニックスがタッグを組んだ映画『ボーはおそれている』より、母の元へ帰省するつもりが壮大な旅を体験する主人公ボーの姿が描かれた、本予告映像と本ビジュアルが公開された。

『ヘレディタリー/継承』で映画ファンの注目を集め、『ミッドサマー』が全世界で大ヒットを記録するだけでなく、多くの観客に“消えない傷”を植え付けた天才監督アリ・アスターが、気鋭の映画スタジオA24と3度目のタッグを組んで世に放つ最新作。日常のささいなことでも不安になる怖がりの男ボー(ホアキン・フェニックス)はある日、さっきまで電話で話していた母が突然、怪死したことを知る。母のもとへ駆けつけようとアパートの玄関を出ると、そこはもう“いつもの日常”ではなかった。これは現実か? それとも妄想、悪夢なのか。 次々に奇妙で予想外の出来事が起こる里帰りの道のりは、いつしかボーと世界を徹底的にのみこむ壮大な物語へと変貌していく。

主演を務めるのは『ジョーカー』でオスカーに輝いた名優ホアキン・フェニックス。これまで様々な作品で怪演を見せたフェニックスが極限の演技と表情を見せる本作は、キャリアの到達点との呼び声も高い。実家にたどり着くのが先か? それともボーの人生が転覆し、永遠に壊れるのが先か。衝撃や恐怖を遥かに凌駕する“永遠に忘れられないラスト”が待つオデッセイ・スリラーとなった。

本予告は、怪死したママの元に駆けつける“だけ“のはずだったボーの帰省が、壮大な旅に変貌していく様子を捉えたもの。「ママが怪死した」。突然の電話連絡で茫然自失となったボーは、しばらく会ってなかった母に会いに行く決心をする。しかし、その瞬間から彼は現実か妄想か分からない壮大な旅に巻き込まれていくことになる。

ママと過ごした美しい少年時代の思い出から一転、「あなたの旅は果てしなく続く」という予言のような女性の不吉なメッセージが不穏に響きわたり、次から次へと現れる不思議な人々、予想もしなかった奇想天外な出来事、襲いくる危機、消えない不安……。前代未聞のオデッセイ(帰省)スリラーを捉えた映像となっている。



本ポスターは、あらゆるすべてをこわがるボーを捉えたもの。全身が揺らいでいるボーの姿に、パジャマの胸元のポケットには少年時代のボーが、その周囲には彼が旅の途中で遭遇する様々な風景や人物が散りばめられている。「ママ、きがへんになりそうです」というキャッチとともに、世界最狂の帰省を示すデザインになっている。

(C) 2023 Mommy Knows Best LLC, UAAP LLC and IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.

映画『ボーはおそれている』は2024年2月16日(金)全国公開。

