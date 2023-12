ジョシュ・デュアメル主演のロマンスシリーズがNetflixで製作決定！

『ラスベガス』シリーズや『ジュピターズ・レガシー』などで知られるジョシュ・デュアメルと『新チャーリーズ・エンジェル』のミンカ・ケリーが出演する新作ロマンスドラマ『Ransom Canyon(原題)』がNetflixにて製作されることが決まった。TV Insiderなどが報じている。

テキサス州の丘陵地帯テキサス・ヒル・カントリーを舞台にした『Ransom Canyon』は、“ロマンスに燃える家族ドラマ”や“現代の西部劇”の要素が描かれ、牧場を経営する3つの家族の人生が交錯する様子を追う。1話60分で10話構成となる予定。

Ransom Canyon, starring Josh Duhamel and Minka Kelly, is a new romance-fueled family drama and contemporary western saga that charts the intersecting lives of three ranching families, all set against the rugged expanse of Texas Hill Country.

Coming soon to Netflix. pic.twitter.com/yXpF4pIy04

- Netflix (@netflix) December 5, 2023