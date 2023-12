2024年に配信予定の「ザ・ボーイズ」シーズン4は、シリーズ史上最も過激なシーズンになりそうだ。ショーランナーのエリック・クリプキが自身の(旧Twitter)で、激ヤバシーンの登場を予告している。

「ザ・ボーイズ」米公式Xが投稿した予告編をリポストし、「今日シーズン4のあるシーンを編集をしたんだけど」と始めたクリプキ。「あれは今までで最もクソヤバなシーンになるかもしれない」と明かし、「撮影を許されたことが本当に信じられない」と語った。

「ザ・ボーイズ」といえば、容赦ないエロ&グロ描写や過激なバイオレンスが満載のスーパーヒーロードラマ。シーズン4をめぐっては、かねてからキャストたちより「」レベルの暴力描写があること、「」ことなどが明かされていた。今回のクリプキの発言を考えると、シーズン4にはシーズン3伝説の激エグ回『ヒーローガズム』すら超える衝撃展開が待っているのかもしれない。

シーズン4のキャストは、カール・アーバン、ジャック・クエイド、アントニー・スター、エリン・モリアーティ、ジ ェシー・T・アッシャー、ラズ・アロンソ、チェイス・クロフォード、トマー・カポン、福原かれん、コルビー・ミニフィ、クラウディア・ドゥーミット、キャメロン・クロヴェッティといったレギュラーメンバーが続投。加えて、新スーパーヒーローとして登場するシスター・セージ役にスーザン・ヘイワード、ファイアクラッカー役にヴァロリー・カリー、「ウォーキング・デッド」「スーパーナチュラル」でおなじみのジェフリー・ディーン・ モーガンも参戦する。

「ザ・ボーイズ」シーズン4はにて2024年独占配信開始。

