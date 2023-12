当時付き合っていた俳優ジョナサン・メジャースからの暴行被害を訴えるグレイス・ジャバリが2023年12月5日(現地時間)、ニューヨーク郡裁判所で行われた公判で証言台に立ち、事件発生までの経緯を涙ながらに訴えたという。米が詳細を伝えている。

2023年3月、メジャースは当時交際相手だったジャバリに対する絞首、暴行、ハラスメントの容疑でニューヨーク市警に逮捕された。逮捕後、メジャースの弁護チームは一貫して容疑を否認しており、起訴取り下げを要求していた。要請は棄却され、11月下旬より公判が開始となった。

5日、証言台に立ったジャバリはメジャースとの関係性や浮き沈みの激しい当時の様子などを陪審員に向けて語った。2021年8月、『アントマン&ワスプ:クアントマニア』に出演するメジャースと同作のムーブメントコーチに起用されたジャバリはロンドンの製作現場で初めて対面し、恋仲に発展していったという。ジャバリは初期の関係性を「素晴らしいものだった(amazing)」と表現しながら、「彼はすごく優しくて、愛情も示してくれました。[中略]私に詩を書いてくれて、とても愛され大切にされていると感じました」と証言している。

2人の関係性にひびが入り始めたのが、付き合って数ヶ月後。メジャースの振る舞いに異変を感じるようになったという。ジャバリはメジャースの愛犬に会いに行った際、以前付き合っていたボーイフレンドが飼っていた犬の話を持ちかけたところ、態度が一変したと語っている。「あの時、初めて彼のことが怖いと感じました。もう元カレのことや過去にデートした人のことは話さないと学びました」。

このほかジャバリは、2022年6月の出来事も証言。複数の友人たちとイングランドの音楽フェスティバルを訪れた際、人混みが激しいために携帯が使えないかもしれないとメジャースに伝えると、「大量のメッセージを送りつけられ、“そんなところに行くべきじゃなかった、なぜ行ったんだ”」と言われたという。この時、メジャースはボディビルダーを演じる映画『Magazine Dreams』のための激しい役作りを経ていた期間。ジャバリいわく、主演とプロデューサーとしてのプレッシャーからメジャースは「非常にストレスを受けていた」とのこと。「それが終わってからは、また良い人に戻りました。彼は申し訳なさそうで、忍耐強い私に感謝していました」。

さらにジャバリは、交際中にメジャースが自分自身を「怪物(monster)」と呼び、自殺すると脅したとも主張。「私は“そんなのダメ。あなたのお母さんはどうなるの?娘は?”と伝えました。彼を安心させて、自分は愛されているんだ、安全なんだという気持ちにさせようとしました」と述べたという。

法廷では、メジャースの尊大な性格を示唆する、2022年9月に録音された音声記録も流されたと伝えられている。メジャースは自分自身を「偉大な男」だとしながら、「己の文化、そして世界のために、素晴らしいことをしているのだ。私を支える女性は、偉大な女性でなければいけない」と続けたという。この時の会話の中では、ミシェル・オバマ元アメリカ大統領夫人やマーティン・ルーサー・キング・ジュニア(キング牧師)の妻コレッタ・スコット・キングの名前を引き合いに出しながら、ジャバリにも適切に振る舞うよう求めたとされている。

当日、メジャースは聖書を持参して被告席に腰を下ろし、ジャバリの陳述に耳を傾けた。付き添い人として現在の恋人である俳優のミーガン・グッドも参加したとのこと。

前日の4日には、双方からの冒頭陳述が行われ、被告側のプリヤ・チャウダリー弁護士は「本件は(2人の)関係の終焉に関するもので、少なくともメジャース氏が犯した犯罪についてのものではない。復讐のために虚偽の申し立てを行った」と原告を非難。これに対し、マイケル・ペレス検事は「彼はグレイス・ジャバリに身体的負傷を負わせようとし、実際にそうした」と主張し、自殺すると脅したのも「彼女の行動をコントロールするためだ」と訴えていたという。

裁判はおよそ2週間にわたって継続される予定。現地時間6日、ジャバリは再び証言台に立ち、陳述を控えている。今後、事件現場に居合わせたドライバーや医療専門家、事件当日に路上でジャバリと遭遇した3人の通行人が証人として召喚される可能性があるという。メジャースは有罪判決を受けた場合、最長1年の禁固刑となる。

