2023年11月上旬に大きな話題を呼んだ任天堂のゲームシリーズ『ゼルダの伝説』ハリウッド実写映画化企画は、実写版ジブリのような作風を目指しているようだ。監督のウェス・ボールが展望を語っている。

ボール監督は大の“ゼルダ”ファンとして知られており、まさに夢の企画を手がけることになった。ハリウッドでゼルダを実写化するとなると、ファンタジー巨編『ロード・オブ・ザ・リング』のような世界観を想像してしまうが、これは監督が目指すものではないという。米では、日本を代表するあのクリエイターの名前を挙げながら、映画化への想いを明かしている。

「この素晴らしいファンタジーアドベンチャーには、『ロード・オブ・ザ・リング』のようなものではない独自の世界があります。私は、“実写版ミヤザキ”を見てみたいと常々言ってきました。彼が生み出す驚嘆と斬新さを私も見てみたいです。」

剣と魔法の世界“ハイラル王国”を舞台とした『ゼルダの伝説』では、現実でも旅がしたいと思うほど雄大な自然が描かれる。それは宮崎駿が生み出してきたジブリ作品でも同様で、日本だけでなく世界中のファンを虜にしてきた。ボール監督は「最高なものになりますよ」と予告しながら、意気込みを語る。

「自分の人生はこの瞬間に導かれてきました。ゼルダをプレイして育ってきましたし、言わせてもらえば、一番重要な、まだ手のつけられていないIPだと思います。だからこそ、ものすごく一生懸命働いています。できるからやるというのではない。すごく特別なものを作りたいのです。」

ボール監督といえば企画発表後、駆け出しの頃Twitter(現:X)にアップしたある投稿が話題となった。映画界ではジェームズ・キャメロン監督による『アバター』(2009)が世界的大ヒットを記録した翌年、2010年。ボール監督はまさか13年後に夢が叶ってしまうとは露知らず、こう綴っていたのだ。「監督するチャンスをこれ以上望むものはない。次の『アバター』のようなモーキャプ(モーション・キャプチャー)映画は『ゼルダの伝説』であるべきだ」。

Since I could never even hope to have the chance to direct it... the next big mo-cap Avatar-like movie should be... THE LEGEND OF ZELDA.- Wes Ball (@wesball)