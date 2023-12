旧20世紀FOX製作による『X-MEN』シリーズでプロフェッサーX/チャールズ・エグゼビア役を演じたパトリック・スチュワートが、(MCU)映画『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ(原題)』にカムバックする可能性に答えた。

スチュワートは、『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』(2022)で描かれた別バースにてプロフェッサーX役で登場している。巷では『シークレット・ウォーズ』にも再び出演するのではないかと囁かれているようだ。『マルチバース・オブ・マッドネス』のプロフェッサーXは命を落としたが、マルチバースではどんな展開もあり得るため復活は可能だろう。

米の取材に応じたパトリックは「『シークレット・ウォーズ』に出演するとの噂がありますが、今、その噂を打ち消したいですか?」と質問されると、「認めるでもなく否定するでもなく、事実ではないから打ち消しは出来ませんよ」と笑いながらも、「可能性はありますが」と加えた。

「ヒュー・ジャックマンと私は、『LOGAN/ローガン』を自分たちの別れだと見なしていました。あの映画で私は死にましたからね。といっても、すでに私は実際のところ、何度も死んだと言われましたが」と続けたスチュワートに、インタビュワーが「彼は戻り続けますよ」と言うと、「どうやるんでしょうね?ハッハッハッハッ」と再び大きな笑いで反応。「でも、可能性はあるんですよね?必要なのはそれだけです。ワクワクするには、それで十分ですよ」との言葉に、スチュワートは「そう思っておけば幸運に恵まれるかもしれませんよ」と返した。

以前にスチュワートは記者の誘導尋問にまんまと引っ掛かり、『マルチバース・オブ・マッドネス』に出演していることをシレっとしまった過去がある。その失敗を顧みてか、今回は慎重に質問に答えた印象を受けたが、完全否定はしなかったうえ、「可能性はある」「幸運に恵まれるかもしれない」といった匂わせ発言も。スチュワートの終始嬉しそうな表情とポジティブなトーンからして、プロフェッサーXの復帰を少しは期待してもよいかもしれない?

なおヒュー・ジャックマンが、『デッドプール3(原題)』にウルヴァリン役で復活することは周知の事実。MCUでスチュワート演じるプロフェッサーXも再登場し、ジャックマンとの再共演が実現することを願いたい。

