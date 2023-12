コロナ禍で製作されたディズニー&ピクサー3作品、『ソウルフル・ワールド』(2020)『あの夏のルカ』(2021)『私ときどきレッサーパンダ』(2022)が2024年に米国で初の劇場公開が行われることが決定した。米が発表した。

劇場公開第1弾は人間が生まれる前のソウルの世界を舞台とした『ソウルフル・ワールド』。2024年1月12日に上映開始となる。第2弾は海の世界に暮らすシー・モンスターの少年たちを描く『あの夏のルカ』で2月9日スタート。3月22日より第3弾として、ある日突然レッサーパンダに変身してしまった少女と家族の絆を描く『私ときどきレッサーパンダ』が上映される。



ディズニー&ピクサーはコロナ禍の到来にあわせ、元々劇場公開が予定されていた『ソウルフル・ワールド』をで配信リリースする戦略へと切り替えた。続く『あの夏のルカ』『私ときどきレッサーパンダ』も同様の決断となり、ピクサー社内のアニメーターからは失望の声も。

コロナ禍の収束に伴い、同社は従来の方式へ回帰。『バズ・ライトイヤー』(2022)と『マイ・エレメント』(2023)が劇場公開を無事迎えている。最新作は2024年夏公開予定の『』。2025年には宇宙の仲間たちと出逢う少年の冒険を描く『星つなぎのエリオ』が控えている。

