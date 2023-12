ジョニー・デップの復帰作となる映画『Jeanne du Barry』が『ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人』の邦題で、2024年2月2日(金)より全国公開となることが決定した。あわせて場面写真も到着している。

2023年のカンヌ国際映画祭オープニング作品に選出され、世界中から注目を集めた名優ジョニー・デップ復帰作『ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人』。本作は、18世紀のフランス・ヴェルサイユの宮廷を舞台に、59年間にわたりフランス国王に在位したルイ15世の最後の公妾(愛人)となったデュ・バリー夫人ことジャンヌ・デュ・バリーの波乱に満ちた生涯を描いた歴史エンタテイメント作だ。シャネルが本作のためにデザインした衣装を提供し、ヴェルサイユ宮殿にて大規模撮影が敢行された。贅を尽くしたフランス宮廷が華々しく再現されている。

ワールドプレミアとなったカンヌ国際映画祭での上映後には、7分間のスタンディングオベーションが巻き起こり、デップが涙したことも話題に。デップが自身初の全編フランス語で挑んだのは、フランス国王史上一の美男子にして問題児、“最愛王”の異名をもつルイ15世。何かと世間を賑わすデップが、正真正銘の歴史的スキャンダルを起こしたフランス国王を演じた。本国では2023年5月に公開され、フランス映画初登場No1ヒット、4週連続トップ10入りを果たし、75万人を動員。興行成績約10億円の大ヒットを記録した(2023年5月17日~7月11日、Box Office Mojo調べ)。

貧しいお針子の私生児として生まれ、娼婦同然の生活を送っていたジャンヌ(マイウェン)は、類まれな美貌と知性で貴族の男たちを虜にし、社交界の階段を駆け上がっていく。ついにヴェルサイユ宮殿に足を踏み入れたジャンヌは、時の国王ルイ15世と対面を果たす。2人は瞬く間に恋に落ち、彼女は生きる活力を失くしていた国王の希望の光となっていく。

そして、国王の公妾(公式の愛人)となったジャンヌ。しかし、労働階級の庶民が国王の愛人となるのはヴェルサイユのタブー。さらに堅苦しいマナーやルールを平気で無視するジャンヌは宮廷一の嫌われ者となってしまい、王太子妃マリー・アントワネットも例外なく彼女を疎ましく思うのだった……。

監督と脚本を手がけ、自ら主人公のジャンヌ・デュ・バリー役を演じたのは、カンヌ国際映画祭審査員賞受賞作『パリ警視庁:未成年保護特別部隊』(2011)や『モン・ロワ 愛を巡るそれぞれの理由』(2015)の監督で知られるマイウェン。本作が7作目の監督作となり、約20年前から制作を望んでいた「デュ・バリー夫人」の生涯を念願の映画化。豪華絢爛なロケーションやセット、衣装にも一切妥協なしの歴史大作を完成させた。

場面写真が捉えるのは、最愛王と呼ばれた男、ルイ15世に扮したジョニー・デップの目隠しされた横顔。愛人との戯れや趣味の狩りに夢中で、政治に興味がなかったと言われる国王だが、ジャンヌ・デュ・バリーへの盲目の愛を表現するかのようなカットだ。

もう一点はヴェルサイユ宮殿の回廊にてルイ15世とジャンヌが向き合うカット。互いに黄金の衣装を纏った2人は愛の目線を送り合うが、後ろに立つ宮廷の人々の目はどこか冷ややかだ。この後2人が迎えるのは、ハッピーエンドか、バッドエンドか。

ジョニー・デップとマイウェンが贈る、歴史上最もスキャンダラスな愛の物語、まもなく開幕。『ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人』は2024年2月2日(金)TOHOシネマズ シャンテ他全国ロードショー。

