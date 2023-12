『ジュラシック・パーク』公式グッズ400点登場のポップアップショップ「東京コミコン2023」出展

2023年12月8日(金)~10日(日)開催の「」に、映画『ジュラシック・パーク』公開 30周年記念 ポップアップショップが出展される。

巨匠、スティーヴン・スピルバーグが“恐竜”に命をふきこみ、世界中の人々の心を躍らせた名作映画 『ジュラシック・パーク』。

本ポップアップでは、1993年に映画が公開されてから本年で30周年を迎えることを記念して、大人から子供まで幅広い世代の方がお楽しみ頂ける映画の魅力が詰まった公式グッズ(玩具、アパレル、文具、その他雑貨など)や、会場に来店しないと購入できないイベント限定商品を含め、約400アイテムが販売される。

東京コミコン2023 開催概要 Ⓒ2023 Tokyo comic con All rights reserved. 会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:00

9 日(土)10:00~20:00

10 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール

※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開

・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)

・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示

・最新技術を使った様々なコンテンツの体験

・海外セレブ俳優との交流

・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

