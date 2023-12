「マーベル・スタジオ ハンドブック」、「東京コミコン2023」先着配布 ─ 2024年以降のMCUフェーズ5、マルチバース・サーガを付録付きで大展望

2023年12月8日(金)~10日(日)開催の「」にて、会期中3日間にわたり、入場者特典の「マーベル・スタジオ ハンドブック」が各日先着でプレゼントされることがわかった。

2024年以降の(MCU)フェーズ5、およびマルチバース・サーガの行方を大展望。マーベル・スタジオの劇場映画、配信ドラマの新作情報や、最新グッズの情報満載の一冊。

さらに総勢180人のヒーローを掲載した特大付録「MCUキャラクター相関図」も収録される。

数量は伝えられていない。出かける方は早めの入場を目指そう。

東京コミコン2023 開催概要 Ⓒ2023 Tokyo comic con All rights reserved. 会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:009 日(土)10:00~20:0010 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

