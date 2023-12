堅い信念を貫き宇宙の平和を守り抜いた艦長ジャン=リュック・ピカードのその後の活躍を描いたSF超大作「スター・トレック:ピカード ファイナル・シーズン」より、パトリック・スチュワートがクランクアップ時に現場で披露した感動のスピーチ映像が公開された。

死の淵から生還し、時空も飛び越えて未来を救ったピカード。最後の旅は宇宙艦隊を蝕む最凶の敵との対峙。ピカードとライカーが追った謎の通信の先には、かつてクルーであったビバリー・クラッシャーが待っていた。さらに彼を困惑させたのはピカードとビバリーの間に息子が存在したことだった…。

TM & (c) 2023 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

「これほど壮大な物語をどう締めくくるべきか、英雄と宿敵の対決は避けて通れないと感じた」と語るのは、製作総指揮の1人であるテリー・マタラス。加えて、「カークの敵はクリンゴン、シャーロックはモリアーティ、バットマンはジョーカー、ピカードの敵はボーグだ。終わりは始まりを反映すべきだ」と名作のライバル同士を連ねて表現する。

ファイナル・シーズンではピカード(パトリック・スチュワート)とビバリー(ゲイツ・マクファーデン)の息子であるジャック(エド・スペリーアス)にそのバトンを渡す展開となり……。クライマックスでは「集合体には戻らないとずっと逃げてきたが、私には戻る理由がある」とエンタープライズDからボーグキューブへ乗り込み、ジャックを取り戻そうとするピカード。息子を目の前に彼が取った驚きの行動とは。

「スター・トレックのボーグのような存在が、私の人生にも常にあった。私は自分自身に向き合わなければならない。それが今回もできることが嬉しい」と感慨深いパトリック・スチュワート。「アイディアや場面や言葉が、何かしらの影響力を持ったことの証しだからね」と常に等身大で役と向きあってきた名優の言葉に納得せざるを得ない。

そして、息子に「繋がりを求めながらも、人を遠ざけ、本当の自分を隠す。私も同じだった。お前が残るなら私も付き合う。お前は私の人生を変えた」というピカードの台詞には、わだかまりが解けた親子の姿が映し出される。



貴重なクランクアップ時の映像も公開。「我々はすばらしい時間を過ごしてきたし、80代にしてこんな経験ができるとは望外の喜びだ。このチームにおける経験は、例外なく全員にとってすばらしいものだった。本作の制作に対して、最大限の熱意と努力と注意が払われた。終わってしまうのが、寂しい。最高の経験をみんなで共有できて光栄だ。ありがとう」と感謝しきりの様子だ。パトリック・スチュワート自身の長きに渡る旅路の1つも輝かしく幕を下ろすこととなった。

「全員が作品とキャストのファンだから、別れを惜しんで、誰もが全力で取り組んだ。完成した作品を誇りに思う」とのテリー・マタラスの言葉と共に苦難を乗り越えたピカード、ビバリー、ジャックの家族3人が肩を組み合い、喜びを分かち合う姿も微笑ましい。

レガシーや家族の成長物語、善と悪を中心に進化の過程を描いた本シリーズ。パトリック・スチュワート以外にもエンタープライズの士官としてピカードに仕えたデータ役のブレント・スナイパー、ジャック役のエド・スペリーアス、U.S.S.タイタンの艦長リーアム・ショー役のトッド・スタシュウィック他によるインタビューやNG集、出演者による音声解説など、約160分に及ぶ特典映像が収録される「スター・トレック:ピカード ファイナル・シーズン」Blu-ray&DVDは2023年12月6日(水)リリース。Blu-ray BOX 13,530円(税抜12,300円)、DVD-BOX 10,230円(税抜9,300円)、レンタルDVD同時リリース。

