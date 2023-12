(MCU)に合流する映画『デッドプール3(仮題)』より、新たな画像が届けられた。ライアン・レイノルズ演じるウェイド・ウィルソンとドッグプールのツーショットだ。

写真に写るのは、デッドプールのマスクを脱いだウェイド・ウィルソン。隣には、不死身の肉体を手に入れた代わりにただれてしまったウェイドの顔面をペロっとなめるワンちゃんの姿も見られる。

このワンちゃんは、ドッグプール(Dogpool)と呼ばれるキャラクター。原作コミックに登場し、マルチバース上に存在する様々なデッドプールたちが結成するヒーローチーム「デッドプール・コープス」の一員として活躍する。

本作でのデッドプールとドッグプールの関係性は定かでないものの、言いたいことはしっかり言い合える仲にあるようだ。ドッグプールは、“自身”のInstagramの投稿で、ウィルソンの頬をペロッとした時の率直な気持ちを「なんかアボカドみたいだな。でも犬のクソみみたいな味がするぜ」と辛辣に綴っている。どっでプールといえば、以前にも「腐ったアボカドがもっと腐ったアボカドとヤッてるみたいだ」と馬鹿にされていた。

なお、同アカウントの初投稿は2019年12月。ドッグプールの成長日記を記録したアカウントのようだが、2023年11月には、ドッグプールのコスチュームに身を包んだ勇ましい姿も見られる。同月下旬に再開されたに向けてギアを入れていたのかもしれない。

『デッドプール3』から公式画像が公開されるのは今回で2度目。7月には、デッドプールとヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンのツーショットが。前述の通り、本作は俳優ストライ終了後に撮影を再開。2024年7月の公開を目指し、製作が鋭意進行中だ。

映画『デッドプール3(仮題)』は2024年7月26日に米国公開予定。

