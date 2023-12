2018年に公開された『ボヘミアン・ラプソディ』以降、若い世代を巻き込み人気が再燃したクイーンのボーカリスト、フレディ・マーキュリーについてのイギリス発・最新ドキュメンタリー『フレディ・マーキュリー The Show Must Go On』が、来年(2024年)2月16日より、東京の新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、池袋シネマ・ロサ、アップリンク吉祥寺ほか、全国で順次公開される。

【動画】病気のことを隠しながら活動を続けるフレディの姿が

先日、今年デビュー50周年を迎えたクイーンが、「クイーン+アダム・ランバート」として、大みそかの「第74回NHK紅白歌合戦」に特別企画で出演することが発表されたほか、年明け2月には4年ぶりとなる日本公演史上最大級となる4都市5公演のドームツアーが控えており、再び日本が「クイーン」色に染まりそうな予感大。

本作は、名曲「ボヘミアン・ラプソディ」誕生秘話とフレディをはじめブライアン・メイらクイーンのメンバーのインタビューを収録。その後、音楽界に与えた影響などを考察する内容となっている。

フレディ・マーキュリー(本名:ファルーク・バルサラ)は、イギリスのロックバンド、クイーンのボーカリスト。1946年にタンザニア・ザンジバル島で生まれた彼は、71年にバンド「スマイル」に加入していたギタリストのブライアン・メイとドラマーのロジャー・テイラー、オーディションによって選ばれたベーシストのジョン・ディーコンらと「クイーン」を結成する。

「ボヘミアン・ラプソディ」や「伝説のチャンピオン」など、数々のヒット曲を生み出したフレディは類稀なる歌唱力と圧倒的なステージパフォーマンスで世界中のファンを魅了し、「クイーン」を世界的なバンドへと押し上げる。91年、病によってフレディが亡くなった後も、彼の音楽は世界中で愛され続け、伝説のロックスターとして永遠に語り継がれていく。

この30秒の特報映像では、数々のヒット曲を生み出し、時代の寵児となったフレディ・マーキュリーの姿が映し出される。後半は表向きの華やかな姿とは裏腹に、当時病名すらもなかったエイズに感染し、その事実をひたすら隠し続け、クイーンのメンバーとして精力的に活動を続けるフレディの本当の姿を想起させる。「クイーン」メンバーの想い、そしてフレディ・マーキュリーの語り継がれる本当の姿とはいったい何であるのかを予感させる映像となっている。