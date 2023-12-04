SixTONES¡¢Snow Man¡¢À±Ìî¸»¤éº£Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶ÊÈäÏª¡ª¡¡¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹SP¡Ù12.18¡¢4»þ´ÖÈ¾À¸ÊüÁ÷
¡¡12·î18Æü18»þ30Ê¬¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹SP¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£SixTONES¡¢Snow Man¡¢À±Ìî¸»¤é¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛSnow Man¡Ö¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤¬ºÌ¤ë¡¡ÌÜ¹õÏ¡¼ç±é¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡ÙÍ½¹ð
¡¡12·î18ÆüÊüÁ÷¤ÎËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê30Ê¬Áá¤¤18»þ30Ê¬¤è¤ê4»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢º£Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤È³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢¡ÖMTV VMAJ 2023¡×¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨MV¤Ë¤âµ±¤¤¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤È¡ÖMagic¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£10¡¾FEET¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸¿ô2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡SEKAI NO OWARI¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£JO1¤Ï¡¢Á´ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖHot Trending Songs Powered by Twitter¡×ÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖTiger¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¡£°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡SixTONES¤Ï¡¢MV¤¬1.1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤ÈÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡ÖCREAK¡×¤ò¡¢Snow Man¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Èº£Ç¯7·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¼çÂê²Î¡ÖDangerholic¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡À±Ìî¸»¤Ï¡¢º£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¡Ãæ¹ñ¡¦¹º½£¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ÇÂç²ñ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡ÖÀ¸Ì¿ÂÎ¡×¤È¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö´î·à¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¾ì½ê¤«¤é½ÐÄ¥¥é¥¤¥Ö¡£¡¡¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹SP¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ12·î18Æü18»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£