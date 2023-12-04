±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¡È´ØÀ¾ÊÛ¤Î¼öÊ¸¡É¤È¤Ê¤¨ÉÝ¤¬¤é¤ì¤ë¡Öºå¿ÀÅÅ¼Ö¤ÇÇßÅÄ¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤é¤¬4Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì ¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆ¬¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ»ç¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ
¡¡ËâÌëÊö±û»á¤ÎÌ¡²è¤òGACKT¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Î¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ37.6²¯±ß¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿±Ç²è¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£ºë¶Ì²òÊüÀïÀþ¤Î¡Öºë¶Ì¤Ë³¤¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤¬´ØÀ¾¤ËÈô¤Ó²Ð¤·¡¢ÅìÀ¾ÂÐ·è¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£GACKT¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤ºë¶Ì²òÊüÀïÀþ¤òÎ¨¤¤¤ëËã¼ÂÎïÌò¡¢±×¼ã¤Ïºë¶Ì²òÊüÀïÀþ°÷Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç´ØÀ¾ÊÛ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Âæ»ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºë¶Ì°é¤Á¤Î±×¼ã¤Ï¡ÖÇßÅÄ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÇßÅÄ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ±Ø¼þÊÕ¤ÎÃÏ²¼³¹¤¬ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ï¡¼¥É¡£´ØÀ¾ÊÛ¤Î¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Öºå¿ÀÅÅ¼Ö¤ÇÇßÅÄ¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤ì¤Ð¡Ä¡×¤«¤é¤ËÏ¢¤Ê¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ç¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤«¤±¡¢GACKT¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢²ÃÆ£ÎÊ¡¢¥¢¥¥é100¡ó¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢Æ£¸¶µª¹á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£