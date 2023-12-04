°½Ìî¹ä¡¢X JAPAN¤Î¡Ö¹È¡×¤òÁ´ÊÔÎ¢À¼¤Ç²Î¾§
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¡Ê2024Ç¯1·î12Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤ë X JAPAN ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¹È¡×¤ò½ä¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡Ö¡Ê±é¤¸¤ë¶¸»ù¤¬¡ËÎ¢À¼¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÊÔÎ¢À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂ»³¤ä¤Þ¤ÎÌ¡²è¤ò¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¡Ø1ÉÃÀè¤ÎÈà¡Ù¤Ê¤É¤Î»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤é²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ®ÅÄ¶¸»ù¡Ê°½Ìî¡Ë¤È¡¢Èà¤Î²Î¤Î»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³Ø¹ç¾§ÉôÉôÄ¹¡¦²¬Áï¼Â¡Êã·Æ£½á¡Ë¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÃÅ¾å¤Ë¤Ï°½Ìî¤Î¤Û¤«¡¢¶¦±é¼Ô¤Îã·Æ£½á¡¢Ë§º¬µþ»Ò¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡¢È¬ÌÚÈþ¼ù¡¢¸åÀ»¿Í¡¢»³²¼´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡°½Ìî¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ´Ø¤ÊÌò¤Ç¤·¤¿¡£¡Øã·Æ£½á¤¯¤ó±é¤¸¤ë²¬Áï¼Â¤ÎÀÄ½Õ¤Î°ìÊÒ¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë»£±Æ¤ò½Ò²û¡£ËÜºî¤Ç¤Ï°½Ìî±é¤¸¤ëÀ®ÅÄ¤¬ X JAPAN ¤Î¡Ö¹È¡×¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°½Ìî¼«¿È¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¹È¡Ù¤ò°¦¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÌò¤Å¤¯¤ê¤ò²Î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¯¶¸»ù¤Ï¡Ø¹È¡Ù¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤«¤éÆþ¤ëÌò¤Å¤¯¤ê¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡»£±ÆÁ°¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤ÎÎý½¬¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»³²¼´ÆÆÄ¤È¶¸»ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¡Ö¶¸»ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¹È¡Ù¤ÏÆÃÊÌ¤Ê²Î¤Ç¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥È¥í¤òÊ¹¤¯¤ÈÞø¡Ê¤¿¤®¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤½¤Î´¶³Ð¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ë¤Û¤Ü¤Û¤Ü°ìÈ¯¤Ç»£¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö´ÆÆÄ¤äµÓËÜ¤ÎÌîÌÚ¡Ê°¡µª»Ò¡Ë¤µ¤ó¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤â²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Î¢À¼¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÊÔ¡¢Î¢À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì½¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ã·Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°½Ìî¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ã·Æ£¤â¡Ö»£±Æ¤Ï°ìÇ¯Á°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤ª¼Çµï¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê°½Ìî¤µ¤ó¤«¤é¡Ë³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÍ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°½Ìî¤Ë´¶¼Õ¤·¤¤ê¡£¡Ö°ìÇ¯Á°¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÊÑÀ¼´ü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÎÁï¼Â¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ì¾¼¯¾Í»Ë¡Ë