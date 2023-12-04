¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡ÙÂ³ÊÔ¤¬¶½¼ý11²¯ÆÍÇË¤ÇV2¡ª¡ØÀÄ¥Ö¥¿¡Ù¤Ê¤É¿·ºî5ËÜ½éÅÐ¾ì
¡¡½µËö±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê12·î1Æü¡Á12·î3Æü¡Ë¤¬¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤ê4Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ËâÌëÊö±û¤Î¥®¥ã¥°Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼Âè2ÃÆ¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡¡¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡Ù¤¬½µËö3Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷22Ëü2,000¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ2²¯9,500Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢2½µÏ¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷83Ëü8,000¿Í¡¢¶½¼ý11²¯5,000Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5ËÜ¤Î¿·ºî¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥È¥Ã¥×10Ãæ8ËÜ¤¬Ë®²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«5½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Ï2°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢½µËö3Æü´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÆ°°÷14Ëü8,000¿Í¡¢¶½¼ý2²¯1,700Ëü±ß¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷248Ëü¿Í¡¢¶½¼ý38²¯±ß¤òÆÍÇË¡£3°Ì¤Ë¡¢Á°½µ¤è¤ê1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¡¡¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¡£½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷14Ëü¿Í¡¢¶½¼ý1²¯8,900Ëü±ß¤ÈÁ°½µ¤ò¾å²ó¤ëÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¡¢Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷57Ëü¿Í¡¢¶½¼ý8²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¤ËÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô250ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë³û»ÖÅÄ°ì¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¹â¹»À¸ÊÔ¤Î´°·ë¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¥¬¡¼¥ë¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¤¬¡¢6°Ì¤Ë¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù°ÊÍè23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Å·ºÍÅª¤Ê·³»öÀïÎ¬¤Ç¹ÄÄë¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿±ÑÍº¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡7°Ì¤ËÂè17²ó¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×Âç¾Þ¼õ¾Þºî¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¶§´ï¤ÎÉà¤ÇÇ¾¤òÃ¥¤¤µî¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¤È¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁÀ¤ï¤ì¤¿µµÍüÏÂÌé±é¤¸¤ë¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤ÎÊÛ¸î»Î¤Î¹¶ËÉ¤òÉÁ¤¯¡Ø²øÊª¤ÎÌÚ¤³¤ê¡Ù¤¬¡¢8°Ì¤Ë°Ëâ¤ËØá°Í¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î¾¯½÷¤ò¤á¤°¤ëÁÔÀä¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡¡¿®¤¸¤ë¼Ô¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10°Ì¤ËTHE RAMPAGE ¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¡¢RIKU¡¢µÈÌîËÌ¿Í¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÎø¿Í¡á¥Ç¡¼¥È¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÌò¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØMY (K)NIGHT ¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡º£½µ¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤ÎÁ°Æüëý¡Ê¤¿¤ó¡Ë¤Ç¼ã¤¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¡Ê¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡Ë¤òÉÁ¤¯¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡¢¼®¸«²Æ±Ò¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Àï»þ²¼¤ÎÆüËÜ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤ÈÆÃ¹¶Ââ°÷¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤ÎÎø¤òÉÁ¤¯¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤¹¤ë¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡¡¡ÁDelicious in Dungeon¡Á¡Ù¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡²µ½÷¥²¡¼¥à¤ÎÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤·¤«¤Ê¤¤°ÌòÎá¾î¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ù¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë
¡Ú2023Ç¯12·î1Æü¡Á12·î3Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡Û¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏÀè½µ¤Î½ç°Ì
1¡Ê1¡Ë¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡¡¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡Ù¡§2½µÌÜ
2¡Ê2¡Ë¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¡§5½µÌÜ
3¡Ê4¡Ë¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¡¡¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¡§3½µÌÜ
4¡Ê½é¡Ë¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¥¬¡¼¥ë¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¡§1½µÌÜ
5¡Ê3¡Ë¡Ø¼ó¡Ù¡§2½µÌÜ
6¡Ê½é¡Ë¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Ù¡§1½µÌÜ
7¡Ê½é¡Ë¡Ø²øÊª¤ÎÌÚ¤³¤ê¡Ù¡§1½µÌÜ
8¡Ê½é¡Ë¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡¡¿®¤¸¤ë¼Ô¡Ù¡§1½µÌÜ
9¡Ê5¡Ë¡Ø±Ç²è¡¡¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¡¥Ä¥®¥Ï¥®¹©¾ì¤Î¤Õ¤·¤®¤Ê¥³¡Ù¡§5½µÌÜ
10¡Ê½é¡Ë¡ØMY (K)NIGHT ¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¡§1½µÌÜ