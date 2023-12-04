¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¤Î±½¤Ë¡Ö½é¼ª¡×
¡¡¿·¥Õ¥§¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦±½¤¬Éâ¾å¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ò±é¤¸¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬Åú¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø³«¤Ï12Ç¯Á°¡ª¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡The Hollywood Reporter¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î27Æü¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¤¬¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØThe View¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö2¥«·î¤ª¤¤Ë¡¢¥À¥¦¥Ë¡¼¤ä¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ä¤ß¤ó¤Ê¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤òÃ¯¤«¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÃ¯¤«¤é¤âÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÌò¤À¤«¤é¡¢¼é¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¹ç·×11ºîÉÊ¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò±é¤¸¤¿¡£¡¡¥¯¥ê¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¸µ¤Î¾ì½ê¤ØÌá¤¹¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµî¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ï·¤¤¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼±é¤¸¤ë¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤Ê¥×¥í¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£