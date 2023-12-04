¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¡Ö½÷À¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ë¸ÀµÚ¡Ö³§¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Variety»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö½÷À¤¬¹¥¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡£Æ±»ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤¬À¸¡¹¤·¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÁ´ËÆ¤ò½é¸ø³«¡ª
¡¡Àè·îÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Variety»ï¤ÎPower of WomenÆÃ½¸¹æ¤Ç¡¢¡Ö½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Ó¥ê¡¼¡£People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ï°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ó¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö°ã¤¦¡×¤ÈÈÝÄê¤·¡¢Âç¤²¤µ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¡ØÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£³§¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öµ»ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤é»ä¡¢º£Æü¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤¿¡£OK¡¢¥¯¡¼¥ë¤À¤Í¡¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÃÎ¤é¤ì¤¿º£¤â¡¢¥¯¡¼¥ë¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡Ä»ä¤Ï½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÌ£Êý¤À¤è¡ª¡×¤È¸ÀµÚ¡£¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢½÷»Ò¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¡¡¥Ó¥ê¡¼¤ÏPower of WomenÆÃ½¸¹æ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤¬Â¾¤Î½÷À¤È¤Ï°ã¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½÷À¤¬¹¥¤¡£¿Í¤È¤·¤Æ¹¥¤¤À¤·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¼æ¤«¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¤Í¡×¡ÖÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆùÂÎÅª¤Ë¤â½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡£¤À¤±¤ÉÆ±»þ¤Ë¡¢ÉÝ¤¯¤â¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÂ¸ºß¤Ë¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£