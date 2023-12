「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011-2019)の前日譚ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン2より、初の予告編が米公開となった。ターガリエン家の内乱がいよいよ火を吹く。

シーズン1では、亡き先代のジェハーリス王から玉座を受け継いだヴィーセーリス王の栄枯盛衰が描かれると共に、ターガリエン家の陰謀ひしめく玉座争いも展開された。幼かった後継者たちも成人し、自我も持ち始めた頃。我こそが正統な後継ぎだと各々の龍にまたがり、嵐の前夜のような物語が描かれた。

予告編では、いよいよ嵐の到来が示唆されている。昔は親友だったレイニラ・ ターガリエンとアリセント・ハイタワーは今や玉座を争う敵同士。2人の子たちもドラゴンにまたがり、本格的な争いを繰り広げることになりそうだ。シーズン1では無慈悲な恐ろしさを見せたマット・スミス演じるデイモンの逆襲にも注目だ。



「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」は、ジョージ・R・R・マーティンによる原作小説『炎と血』(早川書房)を原作に、ドラゴンの血を引くターガリエン家の内乱が描かれる。キャストには引き続き、レイニラ・ターガリエン役エマ・ダーシー、デイモン・ターガリエン役マット・スミス、アリセント・ハイタワー役オリビア・クック、レイニス・ターガリエン役イヴ・ベスト、コアリーズ・ヴェラリオン役スティーブ・トゥーサン、クリストン・コール役ファビアン・フランケルといったシーズン1のキャストが続投。シーズン1で共同ショーランナーを務めたミゲル・サポチニクが離脱し、ライアン・コンダルが単独で牽引した。

「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」はシーズン2は2024年夏、米配信開始。シーズン1はU-NEXTで配信中。

