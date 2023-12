世界最大級のコミコンとして知られるCCXP(Comic Con Experience)の開催中、『ミッドサマー』(2019)『ブラック・ウィドウ』(2021)などで知られるフローレンス・ピューの顔にファンが投げた物が当たるアクシデントが発生した。

事故当日の現地時間2023年12月3日、ピューはブラジル・サンパウロで開催されたCCXPに『デューン 砂の惑星 PART2』のプロモーションのために参加していた。ステージ上で共演者や監督と肩を組み、写真撮影に応じるためにポージングしていたところオーディエンス席から何かが投げつけられ、ピューの顔面にヒットした。

米によって共有された参加者撮影の映像では、ヒット直後に「オゥ、ワォ」と声を発するピューの姿が映し出される。その後、ピューは当たった箇所を一度手で擦った後、足元に落ちた物を拾おうと手を伸ばした。隣にいたオースティン・バトラーや主演のが気を遣う様子も見られる。

Someone threw something at Florence Pugh and hit her in the face at - Timmytea (@timmostea)