人気ドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン4より、待望のティザー予告編が公開された。ブラジルのサンパウロで開催された世界最大のコミコンであるCCXP(Comic Con Experience)で初お披露目となった。

シーズン4の舞台は危機に瀕した世界。圧倒的なパワーを誇る極悪スーパーヒーロー、ホームランダーの下で、米国副大統領候補のヴィクトリア・ニューマンはこれまで以上に権力の座に近づいていた。余命数ヶ月となったブッチャーは妻ベッカの息子を失い、ボーイズのリーダーとしての立場も失っていた。“ザ・ボーイズ”のメンバーは彼の嘘にうんざりしていたが、手遅れになる前に再び協力して世界を救う方法を見つけなければならないのだった。

今回初公開されたティザー予告編では「ローマ、ギリシャ、 すべての民主主義は失敗した。民衆が愚かだからだ」という終末感漂う言葉から始まる。ヒーロー支持派と反対派に分断された群衆が裁判所前で衝突する様を驚きの表情で見るスターライトと、逆に薄ら笑いを浮かべて、「カエサル(古代ローマの独裁者)のように民衆を扱えばいい」とそそのかされるホームランダーが映し出される。

新キャラのシスター・セージやファイアクラッカーも登場し、まさかのクイーン・メイヴやブラック・ノワールの姿まで。さらにカール・アーバン演じるブッチャーとがっちり握手するジェフリー・ディーン・モーガンも登場。二人は旧知の仲なのか?しかし、“ザ・ボーイズ”というチーム名を聞いた彼は「誰がそんなクソみたいな名前をつけたんだ?」と言い放ち、ブッチャーを固まらせる。

キャストは、カール・アーバン、ジャック・クエイド、アントニー・スター、エリン・モリアーティ、ジ ェシー・T・アッシャー、ラズ・アロンソ、チェイス・クロフォード、トマー・カポン、福原かれん、コルビー・ミニフィ、クラウディア・ドゥーミット、キャメロン・クロヴェッティといったレギュラーメンバーが続投。加えて、新スーパーヒーローとして登場するシスター・セージ役にスーザン・ヘイワード、ファイアクラッカー役にヴァロリー・カリー、「ウォーキング・デッド」「スーパーナチュラル」でおなじみのジェフリー・ディーン・ モーガンも参戦する。

「ザ・ボーイズ」はニューヨーク・タイムズのベストセラーリストにも入ったガース・エニスとダリック・ロバートソン原作のコミックをもとにエリック・クリプキがショーランナー、製作総指揮としてドラマ化したシリーズ。製作総指揮にはセス・ロー ゲン、エヴァン・ゴールドバーグ、ジェームズ・ウィーヴァー、ニール・H・モリッツ、パイヴァン・ シェティー、フィル・スグリッシア、ミカエラ・スター、ポール・グレロング、デヴィッド・リード、メレディス・グリン、ジュダリーナ・ネイラ、ケン・F・レヴィン、ジェイソン・ネッターが名を連ねる。



「ザ・ボーイズ」シーズン4はにて2024年独占配信開始。

