¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·ー¥º¥ó4¡¢Í½¹ðÊÔ¤¬¸ø³« ¨¡ ¿·¥Òー¥íー¤ªÈäÏªÌÜ¡¢¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥âー¥¬¥ó¤â»²Àï¤Ø
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·ー¥º¥ó4¤è¤ê¡¢ÂÔË¾¤Î¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥³¥ß¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëCCXP¡ÊComic Con Experience¡Ë¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·ー¥º¥ó4¤ÎÉñÂæ¤Ï´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿À¤³¦¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¤ò¸Ø¤ë¶Ë°¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¡¢¥Ûー¥à¥é¥ó¥Àー¤Î²¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÉûÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ë¥åー¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Í¾Ì¿¿ô¥ö·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥Ã¥Á¥ãー¤ÏºÊ¥Ù¥Ã¥«¤ÎÂ©»Ò¤ò¼º¤¤¡¢¥Üー¥¤¥º¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÏÈà¤Î±³¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËºÆ¤Ó¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö¥íー¥Þ¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢ ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¡£Ì±½°¤¬¶ò¤«¤À¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦½ªËö´¶Éº¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥Òー¥íー»Ù»ýÇÉ¤ÈÈ¿ÂÐÇÉ¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿·²½°¤¬ºÛÈ½½êÁ°¤Ç¾×ÆÍ¤¹¤ëÍÍ¤ò¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸«¤ë¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¤È¡¢µÕ¤ËÇö¤é¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¥«¥¨¥µ¥ë¡Ê¸ÅÂå¥íー¥Þ¤ÎÆÈºÛ¼Ô¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÌ±½°¤ò°·¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤½¤½¤Î¤«¤µ¤ì¤ë¥Ûー¥à¥é¥ó¥Àー¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¿·¥¥ã¥é¤Î¥·¥¹¥¿ー¡¦¥»ー¥¸¤ä¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥é¥Ã¥«ー¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥¤ー¥ó¡¦¥á¥¤¥ô¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Î¥ïー¥ë¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¡£¤µ¤é¤Ë¥«ー¥ë¡¦¥¢ー¥Ð¥ó±é¤¸¤ë¥Ö¥Ã¥Á¥ãー¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤¹¤ë¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥âー¥¬¥ó¤âÅÐ¾ì¡£Æó¿Í¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤Ê¤Î¤«¡©¤·¤«¤·¡¢¡È¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡É¤È¤¤¤¦¥Áー¥àÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿Èà¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¤½¤ó¤Ê¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¡©¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥Ö¥Ã¥Á¥ãー¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥«ー¥ë¡¦¥¢ー¥Ð¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¨¥¤¥É¡¢¥¢¥ó¥È¥Ëー¡¦¥¹¥¿ー¡¢¥¨¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥¢ー¥Æ¥£¡¢¥¸ ¥§¥·ー¡¦T¡¦¥¢¥Ã¥·¥ãー¡¢¥é¥º¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©ー¥É¡¢¥È¥Þー¡¦¥«¥Ý¥ó¡¢Ê¡¸¶¤«¤ì¤ó¡¢¥³¥ë¥Óー¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥É¥¥ー¥ß¥Ã¥È¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¯¥í¥ô¥§¥Ã¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥éー¥á¥ó¥Ðー¤¬Â³Åê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¥¹¥¿ー¡¦¥»ー¥¸Ìò¤Ë¥¹ー¥¶¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ïー¥É¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥é¥Ã¥«ーÌò¤Ë¥ô¥¡¥í¥êー¡¦¥«¥êー¡¢¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥Ç¥£ー¥ó¡¦ ¥âー¥¬¥ó¤â»²Àï¤¹¤ë¡£© Amazon Studios © Amazon Studios
¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¥¬ー¥¹¡¦¥¨¥Ë¥¹¤È¥À¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥È¥½¥ó¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¤¬¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥·¥êー¥º¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥»¥¹¡¦¥íー ¥²¥ó¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ðー¥°¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¦¥£ー¥ô¥¡ー¡¢¥Ëー¥ë¡¦H¡¦¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¢¥Ñ¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦ ¥·¥§¥Æ¥£ー¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥°¥ê¥Ã¥·¥¢¡¢¥ß¥«¥¨¥é¡¦¥¹¥¿ー¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥°¥ì¥í¥ó¥°¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥êー¥É¡¢¥á¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥ó¡¢¥¸¥å¥À¥êー¥Ê¡¦¥Í¥¤¥é¡¢¥±¥ó¡¦F¡¦¥ì¥ô¥£¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Í¥Ã¥¿ー¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·ー¥º¥ó4¤Ï¤Ë¤Æ2024Ç¯ÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£
The post first appeared on .